Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував кадрові зміни в уряді. Але не став називати журналістам ні прізвища міністрів, яких збираються звільнити, ні їхніх наступників. Пояснив таку таємничість так: «Більшість людей нормальних, яких ми хочемо, вони відмовляються йти в міністерство. Тому що якщо людина, наприклад, в бізнесі, вона говорить: «У мене все добре, у мене хороша зарплата, гарна репутація, мене у фейсбуці люди лайкають, не матюкають. Щойно стану чиновником, наступного ранку я вже погана людина». Політичний експерт Сергій Фурса у своєму блозі у фейсбуці висунув свою версію того, чому кандидати відмовляються від міністерських портфелів.

«Як виявилося, влада не може знайти пристойних кандидатів на посаду міністра. Тому що всі гідні кандидати відмовляються від такої пропозиції. Арахамія все чесно сказав, щиросердно. Хороший чесний хлопець. Весь час щиро говорить правду. А професіонали («Нафтогаз» не дасть збрехати) раптово можуть встати й піти, відмовившись грати за правилами «Без правил».

Оце сюрприз. Адже ніхто не здогадувався. Ніхто не міг припустити, що цим все закінчиться.

Ніщо не передбачало біди. Була п'ятниця, 13-е. Здавалося, що може піти не так? Ти призначаєш не професіоналів, а кого попало вважаєш за потрібне, і вимагаєш лояльності. І все. Беззаперечного підпорядкування. Ну, хто б міг подумати, що після цього гідні професіонали будуть відмовлятися від честі співпраці? Хто може подумати, що вони потім не захочуть працювати в прекрасному колективі з лояльних людей? Адже це одне задоволення — з такими людьми спілкуватися. Вони всі такі добрі. І послужливі.

Дивовижно.

Ти звільняєш реформаторів, людей з репутацією, без видимої причини. І при цьому обливаєш людей брудом, витираючи об них ноги й роблячи з умовного Нефьодова цапа відбувайла.

І що, хіба це привід? Так хто б здогадався? Хто міг в той момент навіть уявити, що може бути вплив на майбутнє рішення інших людей?

Неможливо собі таке навіть уявити.

Ти не поважаєш незалежні інститути й віддаєш перевагу ручному управлінню. І хто міг подумати, що це не приверне до тебе справжніх профі?

Незбагненно. Всі так роблять. Завжди так робили. Які ще до біса інститути? Які до біса процедури? Хто головний, той і головний.

Ти зливаєш операцію, яку готували сотні людей, десятки ризикували життям, а потім кажеш, що нічого не було? Ну й що, яка різниця, що ти робиш. Робота така. Ну була б операція «вагнерівці» гордістю для країни, стала б основою для десятка фільмів і книг, вчили б її потім по підручниках. Ну і що? Що, інших приводів для фільмів не знайдемо? Хіба це привід професіоналам іти?

Так Боже збав, повинні працювати далі.

Балувані ці гідні кандидати. Та й хто сказав, що вони гідні? Ще й не знаєш, чого від них очікувати. Раз — і йде весь склад незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу». Раз — і разом з ними йдуть низка членів правління. Ненадійні люди. І як з такими працювати? Не розуміють вони, хто головний. Вимагають поваги. Про правила говорять. Про інститути. Тьху ти! Почали наймати іноземців на свою голову. Нічого вони не розуміють в українській ментальності.

Але. Напевно ж можна розв'язати проблему. Не треба хнюпитися. Адже якщо ти веселий та кмітливий, то завжди знайдеш вихід із ситуації. Зрештою, є досвід друзів з комуністичної партії Китаю. Саме час їм скористатися. Адже напевно мудрі товариші з Пекіна знають, як розв'язувати подібні проблеми. Можна звернутися до досвіду самого товариша Мао. У його культурної революції, напевно, є підказки, як працювати з професіоналами й цими вошивими інтелігентами.

Ну, а якщо немає, то завжди є запас міцних господарників. Ці досвідчені товариші завжди готові. Їх тільки з запою треба вивести, а далі вони впораються. Їм за радість і тиждень в кабінеті посидіти. Та й Кива став адвокатом, не соромно тепер таку людину міністром призначити. І є безліч колишніх податківців, прокурорів і ментів. Талант на таланті. І щасливі будуть посаду отримати. Навіть зарплату просити не будуть.

Так що чого сумувати? Теж мені проблема", — написав Фурса в соцмережі.

Фото censor.net

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