Попри те, що українські розвідники розкрили таємниці зірваної влітку 2020 року операції по затриманню найманців з ПВК Вагнера, «слуги народу» придумують на ходу все нові й нові пояснення, які самі ж змушені спростовувати під тиском фактів і свідків. Про це у своєму пості в Facebook пише головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Нові докази та свідки в розслідуванні Вагнергейту.

Голова слідчої комісії з Вагнергейту Мар'яна Безугла в понеділок заявила, що свідчення у справі дав свідок — один з найбільш розшукуваних Росією офіцерів українських спецслужб Роман Червінський.

Слуги народу запросили на допит ексначальника ГУР МО Василя Бурбу, який був безпосередньо учасником наради в офісі Зеленського, де був даний наказ перенести операцію по захопленню терористів.

Отже, Слідча комісія для розслідування провалу спецоперації із затримання терористів «вагнерівців» продовжує роботу у вівторок.

За даними джерел Цензор.Нет, на допит викликано ексначальника ГУР МО Василя Бурбу, який сам зателефонував на засідання, коли почув запрошення від голови ТСК Мар'яни Безуглої. Бурба повідомив, що на цей час знаходиться не в Україні, однак зробить все можливе, щоб приїхати та дати свідчення завтра.

Вперше народні депутати зможуть поставити запитання учаснику наради в кабінеті президента і дізнатися, що саме там відбувалося і як саме була скасована операція. Дотепер комісія старанно уникала навіть обговорювати цей епізод.

Однак пані Безугла створила справжню сенсацію, коли назвала журналістам імена свідків — офіцерів ГУР МО, які були безпосередніми учасниками спецоперації — Червінський та Семенов. Вона також заявила, що повноваження Червінського та Семенова на той час підтверджені чинним начальником ГУР МО Кирилом Будановим.

В інтернеті про Червінського написано дуже багато — згідно з судовими рішеннями та заявами російських спецслужб в «ЛДНР», Роман Червінський — це начальник 5-го управління контррозвідки СБУ, створеного у 2014-му році спільно з нашими американськими партнерами для проведення спецоперацій на окупованих територіях. Росіяни звинувачують Червінського в керівництві найгучнішими ліквідаціями ватажків російських терористів — Арсена Павлова «Мотороли», Михайла Толстих «Гіві» та Олександра Захарченка, а також у багатьох інших успішних диверсіях.

Ймовірно, Червінський перейшов на службу у 2019-му році в Головне управління розвідки. Мар'яна Безугла повідомила, що Червінський, за її відомостями, «займався фінансами». Однак джерело своїх знань не відкрила.

У будь-якому випадку, найважливіше, що Червінський — мабуть, володіє найбільшим досвідом як проведення успішних диверсій в «ЛДНР», так і захоплення й вивезення російських терористів. Якщо людина такого калібру дала свідчення про проведення спецоперації, значить, це дозволяє серйозно ставитись до планування та управління спецоперацією по захопленню «вагнерівців». Тому що за плечима Червінського є реальні перемоги, які змушений визнати наш супротивник.

До речі, сподіваюся, тепер, після того, як Безугла розкрила імена учасників спецоперації, держава почне опікуватися їхньою безпекою, щоб з ними нічого не сталося, і росіяни не змогли дістатися до них.

Що ж, зараз свій погляд на Вагнергейт дасть Василь Бурба. Після цього Мар'яна Безугла обіцяла запросити ЗМІ на засідання комісії та відповісти на всі запитання. Сподіваюся, що комісія дозволить відповісти на запитання журналістів і самому Бурбі.

Поступово підтверджуються всі факти, про які спочатку писав я, про які йшла мова у сюжеті CNN. А Слуги народу вигадують на ходу все нові й нові пояснення, які самі змушені спростовувати під тиском фактів і свідків.

Це відбувається всупереч усім спробам приховати від відповідальності й надання свідчень і президента Зеленського, і голову Офісу президента Єрмака, і начальника комітету з розвідки Демченка.

Думаю, поява в справі Бурби та Червінського дозволить парламенту зробити ще один крок в документуванні зради. І змусить давати показання всіх інших учасників наради в кабінеті Зеленського, після якого хтось із семи присутніх «злив» дані іноземним спецслужбам", — написав Юрій Бутусов.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова в Facebook

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter