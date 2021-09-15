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«Викради тачку у FAVBET»: стартує третя хвиля промо-заходу з розіграшем 21 авто

16:18 15 вересня 2021
Викради тачку у Фавбет

13 вересня FAVBET запустив третій етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто, поїздок до Європи та цінних призів. А також підбив підсумки минулого розіграшу.

Першу частину «Викради тачку у FAVBET» з відсиланням до культової гри нульових з позитивом сприйняли глядачі. Тому в компанії вирішили завершити масштабну кампанію з розіграшем машин та призів, ще раз поворушивши теплі та ностальгічні відчуття.

Під час першого етапу промо-заходу вдалося максимально передати атмосферу Маямі 80-х: пляжні, нічні вечірки, музика диско, запальні дівчата та машини. Обличчями кампанії стали Артем Мілевський та Віктор Вацко, які органічно вжилися в ролі героїв гри та стали провідниками історії на шляху до головного призу — Jaguar XE.

Протягом перших етапів кампанії стали відомі імена двох власників Jaguar XE. Це Любов з Києва та Ігор з Харкова. Третій власник суперпризу стане відомий в кінці останнього етапу промо-заходу у грудні 2021 року.

У фінальній частині «Викради тачку у FAVBET» дії переносяться з нічного Маямі 80-х на суворі вулиці 90-х. Такий собі Грув-стріт. Для цього створені яскраві образи героїв з відсиланням до їхніх прототипів. Історія насичена легендарними відсиланнями: лоурайдерами, переслідуваннями, велосипедами та загорнута в реп-кліп початку нульових. Ці образи стануть новими провідниками в історії та супроводжуватимуть гравця до самого фіналу.

Промо-захід триватиме протягом 12 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, 6 подорожей в Європу, а у фіналі — Jaguar XE. Також щотижня розігруватимуть купу цінних призів.


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