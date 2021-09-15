Нагодувати малоїжку: як сформувати у дитини правильні харчові звички

Часто малюки вередують під час їжі та відмовляються від корисних, але не дуже смачних продуктів. Так що ж робити: змушувати дитину їсти або чекати, поки вона зголодніє? Подивимося на це питання з точки зору психології та педіатрії.

Що таке харчове насильство

Сідати за стіл, коли говорять дорослі, доїдати до кінця, щоб не образити маму чи бабусю, обідати супом, тому що сказали «їж, що дають» — все це приклади харчового насильства, до якого вдаються батьки. Психологи запевняють: така поведінка в родині може спричинити серйозні наслідки для здоров’я дитини: від булімії та компульсивного переїдання до серйозних психічних розладів.

Як сформувати харчову звичку

Медики закликають батьків прислухатися до малюка, не змушувати його їсти насильно, а навчитися розуміти причини відмови. Формувати правильну харчову звичку психологи й педіатри радять з перших днів життя дитини. Доведено, що маленький організм вміє розпізнавати сигнали про голод, тому дитина краще за батьків знає, коли їй потрібне харчування.

Після переходу з грудного вигодовування на повноцінний раціон рекомендується пропонувати малюкові різноманітну їжу, щоб він сам обрав те, що подобається. Так формуються смакові вподобання. Наприклад, в інтернет-магазині Pampik є м’ясні, овочеві та фруктові пюре, мультизлакові каші та інші дитячі продукти, серед яких обов’язково знайдуться ті, що припадуть дитині до смаку. Не ігноруйте бажання малюка. Нехай він привчається отримувати задоволення від їжі.

Ще один «помічник» батьків у формуванні здорової звички — режим харчування: сніданок, обід і вечеря мають відбуватися в певний час. Якщо дотримуватися цього правила, організм малюка перебудовується, і у потрібний момент починає з’являтися відчуття голоду. А щоб апетит не «загубився», треба виключити вуглеводні перекуси солоденьким.

Як навчити їсти те, що корисно

Буває, діти вибирають для себе обмежений набір продуктів і їдять їх із задоволенням, відмовляючись від інших. Якщо малюк повністю здоровий, не примушуйте його їсти насильно. Однак спершу переконайтеся, що він не страждає на алергію, харчову неофобію, захворювання шлунково-кишкового тракту, не має проблем з жуванням і набирає вагу згідно з педіатричними нормами.

Привчати дитину до корисної їжі, наприклад, до броколі чи риби, потрібно поступово. Психологи звертають увагу на правило «10 разів»: пропонуйте продукт у різних його варіаціях раз на місяць. Це можуть бути тушковані або парові рибні котлети, омлет з броколі, запіканка або пюре. Якщо й після десятої спроби малюк все одно категорично відмовляється їсти те, що пропонують батьки, варто замінити продукт на інший, аналогічний за змістом корисних речовин. Про продукти-замінники краще проконсультуватися з фахівцем: педіатром або сімейним лікарем.

Як поводитися батькам: головні правила

Обід за загальним столом, особистий приклад вживання корисних продуктів, мотивація фразами «будеш це їсти — виростеш таким великим і сильним, як татко» сприяють виробленню правильних звичок.

Ведення «харчового щоденника» та його аналіз допоможе розібратися, чи дійсно дитина недоїдає і недоотримує вітаміни та мікроелементи.

Правило шести «не»: не змушувати, не вмовляти, не перегодовувати, не нагороджувати за з’їдене, не підганяти, не відвертати увагу.

Більше гуляйте та грайте в рухливі ігри. Витративши багато енергії під час прогулянки, малюк обов’язково зголодніє.

І наостанок — прислухайтеся до потреб дитини, і вона завжди тішитиме добрим апетитом.

Фото Pixibay



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