Дикуну дали достругати нову газову дубину, і в України залишилося п'ять років, щоб не скотитися на шлях бацьки, — Ян Валетов

«Північний потік-2» — це не тільки бізнес-проєкт. Це найпотужніша зброя, застосування якої не тільки приносить прибуток у довгостроковій перспективі, а й в такій же перспективі впливає на європейську й світову політику. Про це пише у Facebook Ян Валєтов, директор компанії Solar Quant Energy LCC.

«Ті, хто сумнівався, що монополія — це зброя, яка використовується для отримання політичної та економічної переваги, ласкаво просимо сьогодні на європейський газовий хаб. Наочний приклад того, що Росія чудово вміє в потрібний момент простягнути руку … ні, не допомоги! Просто протягнути руку та взяти Європу, яка загордилася, за дзвіночки. А потім поступово ці дзвіночки стиснути. До хрускоту та потрібного результату.

Північний потік-2 це не тільки бізнес-проєкт. Це найпотужніша зброя, застосування якої не тільки приносить прибуток у довгостроковій перспективі, а й в такій же перспективі впливає на європейську й світову політику. І економіку, до речі.

Безпринциповому, агресивному, і без того добре озброєному дикуну, дали достругати нову газову дубину. І що? Хтось сумнівався, що він пустить її в хід? Правда сумнівалися? Прийміть мої співчуття. Якщо після всього, що сталося у світі після 1999 року, ви ще думаєте, що в Росії перемогла демократія, вам вже нічого не допоможе.

Німеччина все ще думає, що Росії можна догодити. США вважають, що з нею можна домовитися. Поляки точно знають, що ні догодити, ні домовитися не можна, але хто їх слухає? Є LNG термінал у Свіноушце? Радійте й не виступайте!

Думаю, що через п'ять (плюс- мінус пара років) українська ГТС стане непотрібною. Можна ще пару раз проспівати пісню про Путіна, але це навряд чи допоможе. Нас або змусять грати за російськими правилами, або стусанами виженуть з-за столу. Не виключаю, що можуть вже і просто вигнати з-за столу, без шансів прийняти правила.

Чи є перспективи якось пережити неминуче «від'єднання від цицьки»? Так. Перший варіант — білоруський. Відштовхуючи бацьку з насидженого місця, проникнути до геніталій дрібного наполеончика, і самозабутньо приносити йому задоволення.

Якщо така перспектива не подобається, то потрібно будувати своє енергозабезпечення, спираючись на допомогу США та на вибиті з Німеччини Білим домом європейські гроші.

Що це означає? Це нові атомні блоки, заводи з виробництва водню, розвиток альтернативної енергетики — біогаз, СЕС, ВЕС, ГАЕС. Це глибока модернізація вугільних ЕС, щоб зменшити кількість викидів, будівництво акумуляторних сховищ енергії, це розвиток свого газовидобутку та нових траспортно-розподільчих систем, що дозволяють підмішувати водень до природного газу у пропорції 1 до 5.

І це ще не все.

Потрібно модернізувати та перебудувати систему теплопостачання, реконструювати електромережі, підстанції, електротранспорт систему, щоб перевести гаряче водопостачання й опалення на електричні рейки. Треба ставити на житлові будинки теплові концентратори й отримувати гарячу воду від сонця. Треба вкривати дахи сонячними батареями, застосовувати енергоощадні технології, розвивати наукові напрямки, пов'язані з енергетикою й сучасними методами енергозабезпечення. Будувати виробництва, вчити студентів …

Грандіозне завдання, насправді. Можна сказати росіянам спасибі за запалющий стусан під зад та кинутися копати вихід з пастки.

А можна написати на стіні «Путін — х # йло!» або «Зеля — х # йло!», пострибати на дні ями з кілками, пофарбованими у жовто-блакитні кольори, і через пару років вдосталь насолодитися тим, що ми вважаємо патріотизмом. Насолоджуватися будемо холодною зимою. З трубами, що лопнули від морозів. Але з глибоким почуттям самодостатності!

Будь-яка криза — це можливість. Банально звучить, але факт залишається фактом. Хтось тоне, хтось підкорює вершину гори.

США вибили з Європи гроші на будівництво нової енергетики України, але вибити для нас нові мізки вони не можуть.

Ці гроші можна за звичкою вкрасти. Не всі, всі не вийде, але значну їхню частину спробують перетворити в майбахи.

А можна побудувати незалежну Україну. Це витратно та важко, але все ще реально.

Це той самий кризовий шанс. Без права на помилку. Інакше буде дуже погано — це я так, дуже м'яко описую перспективу. Ось, власне, і все. Winter is coming!".

Раніше ексзаступник міністра закордонних справ та колишня радниця глави НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль розповіла про консультації з представниками США та Німеччини з приводу кремлівських газогонів.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter