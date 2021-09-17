Попереду знову переповнені лікарні, вимушені локдауни та закриття кордонів з ЄС, — Ірина Геращенко

В Україні різко зростає кількість хворих на коронавірус. МОЗ звітує про те, що наприкінці серпня було 2 тисячі випадків на добу, а вже 15 вересня зафіксовано 5 744 нових випадків Covid-19. Кожного дня від коронавірусу помирає до 100 людей. Експерти прогнозують, що з такими темпами зростання кількість нових випадків вже до кінця жовтня може перетнути позначку у 20 тисяч. У звʼязку з цим народний депутат Ірина Геращенко розмірковує про відповідальність влади за вакцинацію населення.

«З початку місяця щоденні цифри захворюваності на COVID зросли втричі. 1 вересня було 2075 інфікованих, сьогодні 6624, 99 громадян померло.

Закриття кордонів з ЄС з такими темпами хвороби — це питання часу. Й це буде найменша проблема насправді, бо попереду — знову переповнені лікарні, зморені лікарі та вимушені локдауни.

Україна пасе задніх по темпах вакцинації. Всі свідомі громадяни вже зробили щеплення, інші перебувають в коконі переляків, міфів, антипрививочної пропаганди.

Є велика загроза, що Україна не встигне вчасно використати закуплені чи отримані як допомогу вакцини. І це катастрофа.

Що робить влада, аби не допустити найгірших сценаріїв? Нічого!

Коли ЄС та інші країни тимчасово закрили свої кордони для громадян Ізраїля через спалах там хвороби, українська влада спокійно спостерігала, як десятки тисяч паломників (а це ортодоксальні віряни, які нерідко також дотримуються антипрививочної позиції) приїхали до Умані.

Влада 2 роки бреше медикам про підняття зарплат до 20 тисяч і спокійно спостерігає за звільненням лікарів та еміграцією до суміжної Польщі.

Чисельні міністерства і новостворені центри боротьби з фейками десь занишпорилися і не воюють з фейками проти вакцин.

Жодної внятної кампанії за широке вакцинування від Банкової та уряду.

Скажу відверто, я була шокована кількістю не щеплених серед своїх друзів. Питаєш: чому? Ви що?

Питання вакцинації — це питання національної безпеки. Не зміна кирилиці на латиницю, не Олімпіада чи інші нью-васюки, якими щедро сипле в ефір зелена влада. Цьому потрібно присвятити РНБО, поки не пізно.

Зробити все можливе для добровільного вакцинування, переконувати та агітувати — це завдання номер один для центральної та місцевої влади.

Я і моя родина, попри те, що взимку перехворіли на ковід, відразу, як тільки вакцина стала доступною, зробили щеплення.

Не жартуйте з вірусом, друзі!" — пише Ірина Геращенко.

Фото зі сторінки Ірини Геращенко в Facebook



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