Розмитнення авто онлайн і доставка кур'єром водійського посвідчення: в уряді підготувалися до карантинів і локдаунів

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка стосується вітчизняних автомобілістів, зокрема, дозволяє розмитнювати автомобілі онлайн, а також онлайн проходити навчання на отримання водійського посвідчення. Крім того, перед реєстрацією авто тепер можна онлайн вибрати номерний знак і прорахувати вартість самої процедури . Поряд з цими нововведеннями, з'явилися зміни, які можуть лише засмутити автомобілістів. Наприклад, подорожчання реєстрації / перереєстрації транспортних засобів.

Реєстрація автомобілів подорожчала на 50 гривень, а мопедів — на 150

15 вересня уряд прийняв постанову, що дозволяє майбутнім водіям проходити курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у дистанційному режимі, а отримувати водійське посвідчення за допомогою національного оператора поштового зв'язку або кур'єра.

«Таким чином ми законодавчо забезпечили право на дистанційну форму навчання з підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС», — повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою Кабміну, відтепер навчатися дорожньої грамоти для отримання водійських прав крім звичної очної форми можна також і онлайн. Для цього акредитований заклад (автошкола) має поінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати своїх учнів дистанційно при реєстрації списку групи в єдиному державному реєстрі МВС. При цьому дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв повинно здійснюватися для груп в складі не більше 10 осіб. Автошкола, яка втратила свою акредитацію, призупиняє і онлайн-навчання.

«Крім того, за бажанням абітурієнта передбачається можливість через електронний кабінет водія замовити отримання прав за допомогою національного оператора поштового зв'язку або кур'єра. В умовах пандемії, викликаної гострою респіраторною хворобою COVID-19, це мінімізує контакти з іншими людьми і є найбезпечнішим способом отримання документів», — підкреслив міністр.

Були внесені зміни і до постанови Кабміну № 795 «Перелік платних послуг, що надаються підрозділами МВС, Національної поліції і Державної міграційної служби», яке встановлює розмір оплати за ці послуги. Зокрема, збільшили вартість реєстрації / перереєстрації автомобілів зі 150 до 200 гривень. Відчутніше подорожчала реєстрація мопедів — за це також доведеться викласти 200 гривень замість колишніх 55.

Як пояснив подорожчання послуг відомства міністр внутрішніх справ, чинний розмір платних послуг був затверджений ще у 2012 році, а з того часу значно зросли видатки на канцелярію та комп'ютери. Підвищення цін на послуги дозволить усунути їх збитковість, а також підвищити ефективність і якість. Що ж, чекаємо.

Онлайн-розмитнення прийняли тимчасово — в експериментальному порядку

Крім зміни порядку навчання на права, Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить розмитнити автомобілі через онлайн-сервіс державних послуг «Дія». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Розмитнити автомобіль можна буде через „Дію“. Уряд сьогодні дав старт реалізації цього експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення транспортного засобу часто перетворювалося в різні обмеження, незручності і затягування самого процесу», — написав прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі.

За його словами, уряд прийняв постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.

«Оплатити митний збір теж можна буде онлайн. Все дуже зручно, просто і без всякої корупції», — підкреслив Денис Шмигаль. Зокрема, прийнята постанова передбачає:

здійснення митного оформлення шляхом подачі попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;

надання вичерпного переліку документів для вільного оформлення;

надання документів в електронній формі з використанням порталу «Дія»;

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі «Дія» через банки або інші електронні платіжні системи;

сплату митних платежів протягом 10 днів;

завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.

При цьому важливо врахувати, що скористатися онлайн-розмитненням можна буде при митному очищенню далеко не всіх транспортних засобів. Така можливість надається тільки:

легковим автомобілям;

пасажирським фургонам;

іншому транспорту, призначеному для перевезення людей.

На завершення відзначимо важливу деталь — прийнятий проєкт по онлайн-розмитненню поки введений як експеримент і має обмежений термін дії. Він стартує 2 грудня 2021 року і закінчується 31 грудня 2023 року. У разі позитивного результату після закінчення зазначеного терміну експеримент буде переведений вже на постійну основу.

Нагадаємо, парламент України продовжив митні пільги на ввезення електромобілів, а також ввів пільги на імпорт машин, що працюють на газі. Крім того, процедуру отримання прав і реєстрації авто спростили для переселенців.

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