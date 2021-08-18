Перед реєстрацією авто тепер можна онлайн вибрати номерний знак і прорахувати вартість самої процедури
Нові онлайн-сервіси презентував перший заступник начальника ГСЦ МВС України Юрій Смольянінов. Він підкреслив, що диджиталізація дозволяє переводити величезний обсяг інформації у структуровану систему даних, якою потім легко користуватися: «Яскравими прикладами такої трансформації є нові онлайн-сервіси. Зокрема, створений нами „Калькулятор“ допоможе автомобілістам краще розібратися в формуванні вартості реєстраційної послуги, спростивши процедуру їх розрахунку».
Всього Головний сервісний центр впровадив три нові сервіси.
«Перевірка номерних знаків на сайті ГСЦ МВС»
Цим сервісом уже можна було скористатися в Інфобокс, встановлених у приміщеннях сервісних центрів МВС. Тепер він буде доступний і онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС. За допомогою закладеного в ньому функціоналу дуже зручно, не виходячи з дому, дізнатися, в який саме сервісний центр МВС необхідно записатися, щоб закріпити за своєю «ластівкою» номерний знак з обраною комбінацією цифр. І якщо раніше таку онлайн-перевірку можна було здійснити лише для комбінацій цифр, віднесених до категорії «платних», то зараз можна вибрати й безплатний набір цифр на номерному знаку.
«Калькулятор»
Цей сервіс розроблений для розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації / перереєстрації транспортного засобу. Сервіс надає можливість дізнатися не тільки вартість реєстраційної послуги сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а й отримати інформацію про те, які саме податки і збори та в якому розмірі сплачуються в кожному конкретному випадку. Зокрема, «Калькулятор» враховує:
- в яку суму обійдуться послуги сервісного центру МВС у залежності від типу транспортного засобу та країни-виробника;
- чи потрібно при конкретній реєстрації транспортного засобу сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;
- чи потрібно і в якому саме розмірі при відчуженні транспорту платити податок на дохід і військовий збір.
Даний сервіс доступний в Інфобокс безпосередньо в сервісних центрах МВС, а також онлайн — на офіційному сайті ГСЦ МВС у розділі «Інформаційні сервіси та перевірка документів».
«QR-код інформації про територіальний сервісний центр МВС»
На сьогодні цей онлайн-сервіс доступний тільки для одного територіального сервісного центру (ТСЦ) МВС № 7144 та розміщений на вході в цей сервісний центр МВС. Але, як запевняє Юрій Смольянінов, згодом такі QR-коди будуть розміщені у всіх ТСЦ МВС нашої країни, а також на талонах електронної черги, які формуються через функціонал «Запис в е-чергу» на сайті ГСЦ МВС. Зокрема, QR-код містить контактну інформацію про територіальний сервісний центр МВС, а саме: адреса розташування з його геолокацією, контактний номер телефону, графік роботи, перелік документів, необхідних для отримання тих чи інших реєстраційних послуг, реквізити для оплати, а також корисні посилання на всі впроваджені онлайн-сервіси.
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Крім створення нових онлайн-сервісів істотно розширено функціонал «Електронного кабінету водія». Найсвіжіша «фішка» — замовлення страхового поліса на авто. Тепер договір «автоцивілки» можна без проблем укласти онлайн в електронному функціоналі, і для цього вже не потрібно їхати в офіс страхової компанії або чекати від неї доставляння поліса. Введений і «нагадувач»: за два тижні до закінчення терміну дії страхового поліса зміниться колір його позначки, і власник зможе завчасно оформити нову страховку. При цьому попередній договір буде діяти до закінчення свого терміну. Не менш зручна та просунута функція — громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси зі знижкою, вказавши документ, що підтверджує привілеї.
Крім того, за допомогою оновленого функціонала «Електронного кабінету водія» можна:
- обміняти і відновити водійське посвідчення;
- призначити належного користувача на транспортний засіб;
- відстежувати та платити штрафи за порушення правил дорожнього руху;
- при необхідності верифікувати водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- отримати виписку з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
- замовити індивідуальні номерні знаки.
А незабаром ГСЦ МВС збирається ввести самостійне оформлення водіями договорів купівлі-продажу авто онлайн, що в період пандемії дуже актуально.
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