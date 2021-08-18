Перед реєстрацією авто тепер можна онлайн вибрати номерний знак і прорахувати вартість самої процедури

Днями Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС запустив у дію три нових онлайн-сервіси, які допоможуть автомобілістам зорієнтуватися з розміром оплат при реєстраційних процедурах, а також вибрати для себе номерні знаки, що сподобалися (нагадаємо, МВС змінило правила видачі номерних знаків транспортних засобів ). Крім цього, було розширено функціонал електронного кабінету водія, який дозволяє здійснити цілий ряд корисних операцій онлайн. Нові онлайн-сервіси презентував перший заступник начальника ГСЦ МВС України Юрій Смольянінов. Він підкреслив, що диджиталізація дозволяє переводити величезний обсяг інформації у структуровану систему даних, якою потім легко користуватися: «Яскравими прикладами такої трансформації є нові онлайн-сервіси. Зокрема, створений нами „Калькулятор“ допоможе автомобілістам краще розібратися в формуванні вартості реєстраційної послуги, спростивши процедуру їх розрахунку». Всього Головний сервісний центр впровадив три нові сервіси.

«Перевірка номерних знаків на сайті ГСЦ МВС»

Цим сервісом уже можна було скористатися в Інфобокс, встановлених у приміщеннях сервісних центрів МВС. Тепер він буде доступний і онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС. За допомогою закладеного в ньому функціоналу дуже зручно, не виходячи з дому, дізнатися, в який саме сервісний центр МВС необхідно записатися, щоб закріпити за своєю «ластівкою» номерний знак з обраною комбінацією цифр. І якщо раніше таку онлайн-перевірку можна було здійснити лише для комбінацій цифр, віднесених до категорії «платних», то зараз можна вибрати й безплатний набір цифр на номерному знаку.

«Калькулятор»

Цей сервіс розроблений для розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації / перереєстрації транспортного засобу. Сервіс надає можливість дізнатися не тільки вартість реєстраційної послуги сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а й отримати інформацію про те, які саме податки і збори та в якому розмірі сплачуються в кожному конкретному випадку. Зокрема, «Калькулятор» враховує:

в яку суму обійдуться послуги сервісного центру МВС у залежності від типу транспортного засобу та країни-виробника;

чи потрібно при конкретній реєстрації транспортного засобу сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;

чи потрібно і в якому саме розмірі при відчуженні транспорту платити податок на дохід і військовий збір.

Даний сервіс доступний в Інфобокс безпосередньо в сервісних центрах МВС, а також онлайн — на офіційному сайті ГСЦ МВС у розділі «Інформаційні сервіси та перевірка документів».

«QR-код інформації про територіальний сервісний центр МВС»

На сьогодні цей онлайн-сервіс доступний тільки для одного територіального сервісного центру (ТСЦ) МВС № 7144 та розміщений на вході в цей сервісний центр МВС. Але, як запевняє Юрій Смольянінов, згодом такі QR-коди будуть розміщені у всіх ТСЦ МВС нашої країни, а також на талонах електронної черги, які формуються через функціонал «Запис в е-чергу» на сайті ГСЦ МВС. Зокрема, QR-код містить контактну інформацію про територіальний сервісний центр МВС, а саме: адреса розташування з його геолокацією, контактний номер телефону, графік роботи, перелік документів, необхідних для отримання тих чи інших реєстраційних послуг, реквізити для оплати, а також корисні посилання на всі впроваджені онлайн-сервіси.

Крім створення нових онлайн-сервісів істотно розширено функціонал «Електронного кабінету водія». Найсвіжіша «фішка» — замовлення страхового поліса на авто. Тепер договір «автоцивілки» можна без проблем укласти онлайн в електронному функціоналі, і для цього вже не потрібно їхати в офіс страхової компанії або чекати від неї доставляння поліса. Введений і «нагадувач»: за два тижні до закінчення терміну дії страхового поліса зміниться колір його позначки, і власник зможе завчасно оформити нову страховку. При цьому попередній договір буде діяти до закінчення свого терміну. Не менш зручна та просунута функція — громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси зі знижкою, вказавши документ, що підтверджує привілеї.

Крім того, за допомогою оновленого функціонала «Електронного кабінету водія» можна:

обміняти і відновити водійське посвідчення;

призначити належного користувача на транспортний засіб;

відстежувати та платити штрафи за порушення правил дорожнього руху;

при необхідності верифікувати водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

отримати виписку з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

замовити індивідуальні номерні знаки.

А незабаром ГСЦ МВС збирається ввести самостійне оформлення водіями договорів купівлі-продажу авто онлайн, що в період пандемії дуже актуально.

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