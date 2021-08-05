Пільги на розмитнення електрокарів та авто на газі: що пропонують

Парламент України продовжив митні пільги на ввезення електромобілів, а також ввів пільги на імпорт машин, що працюють на газі. Крім того, введені податкові пільги на ввезення комплектуючих для такого транспорту, а також для підприємств, що займаються їх складанням. Ці нововведення спрямовані на стимулювання розвитку екологічно чистого транспорту в нашій країні . У свою чергу цьому посприяє ідея ввести заборону на ввезення в Україну автомобілів, оснащених бензиновими і дизельними двигунами.

Народні обранці забули простимулювати імпорт гібридних автомобілів

Під завісу роботи п'ятої сесії Верховної Ради народні обранці прийняли відразу два законопроєкти (№ 3476 і № 3477) про скасування оподаткування при ввезенні на територію України «зеленого» транспорту, включаючи електромобілі й авто з двигунами, що працюють на газі, та комплектуючих до них.

Основні завдання законопроєктів — створення сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, а також у стимулюванні попиту на автобуси, легкові та вантажні автомобілі, оснащені виключно електромоторами, пояснили автори законопроєкту.

Отже, що ж конкретно пропонується. Зокрема, законопроєктом № 3476 продовжено пільги при імпорті електромобілів в Україні — вони звільняються від сплати ПДВ до 1 січня 2026 роки (раніше цей термін був обмежений 1 січня 2022 року).

Під категорію екологічно чистого автотранспорту несподівано потрапили машини, двигуни яких працюють на газі. Їм також надали податкові преференції до 1 січня 2026 року. Звільняються від ПДВ і нові транспортні засоби (в тому числі вироблені в Україні), оснащені двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стиснутому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

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Народні обранці забули простимулювати імпорт гібридних автомобілів, які завдають значно менше шкоди екології, ніж їхні традиційні бензинові або дизельні побратими. Тоді як у багатьох західних країнах для гібридних авто діють податкові послаблення.

Крім того, до 1 січня 2031 року від сплати ПДВ звільняються імпортні товари (запчастини, комплектуючі тощо), які ввозяться в Україну підприємствами, що мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва електричних транспортних засобів або машин, двигуни яких працюють на газі.

Завдяки пільговому оподаткуванню за три роки кількість ввезених електромобілів збільшилася більш ніж у 4 рази

На додаток до цього до 31 грудня 2035 року звільняються від сплати податку на прибуток і ввізного мита підприємства електротехнічної промисловості, які реалізують електродвигуни для виробництва електротранспорту (за винятком тролейбусів), літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої, а також підприємства автопрому, які реалізують електрокари власного виробництва.

Звичайно, митні преференції не поширюються на транспорт і комплектуючі до нього, якщо вони ввозяться з країни-окупанта або з її території, або з окупованої території України.

Обидва документи набувають чинності 1 січня 2022 року.

Підраховано, що податкові пільги на розмитнення електромобілів дозволять збільшити частку екологічного транспорту на автомобільному ринку України до 30−35 відсотків у 2030 році. Так, наприклад, завдяки введенню пільгового оподаткування кількість ввезених в країну «електричок» збільшилася з 1 706 одиниць у 2016 році до 7 542 у 2019-му.

Поряд зі стимулюванням розвитку електротехнічної галузі чиновники пропонують заборонити ввезення в нашу країну автомобілів, оснащених бензиновими і дизельними двигунами. Для реалізації цієї ідеї Мінтранс навіть розробив відповідний законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів». Зокрема, законопроєкт передбачає введення поетапної заборони ввезення і першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, в тому числі вироблених в нашій країні:

з 01.01.2027 року — уживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

року — уживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння; з 01.01.2030 року — нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також старих і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил України та інших військових формувань, фермерських господарств з метою їх використання за межами автомобільних доріг загального користування, на машини, отримані у спадок, а також вироблені до 1 січня 1981 року.

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