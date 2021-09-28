Угорщина підписала контракт з Росією про постачання газу в обхід України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю угоду «ударом по українсько-угорськім відносинам» і заявив про намір звернутися до Європейської комісії з приводу надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики. Політичний аналітик Бачо Корчілава в Facebook у зв'язку з цим написав, що Україна спізнилася з реакцією на газову війну Росії.

«Скажу те, що не сподобається нікому.

Давайте об'єктивно, всі ж знали, що якщо побудують «Північний потік — 2», то Кремль спеціально буде газ по цій гілці пропонувати дешевше, ніж через Україну.

Тепер, коли та ж Угорщина контрактує газ за вигіднішою ціною, в обхід нас, ми починаємо різного роду політичні рухи. Те, що будь-хто буде купувати дешевший газ, це природний процес, і тут немає нічого дивного. Те, що Москва це робить навмисне, це теж факт.

Але ми починаємо втягуватися в політичні ігри, які інспірувала Москва, і грати в ці ігри за правилами Кремля. Це своєю чергою дає Кремлю гандикап у новій інформвійні, вони почнуть стверджувати, що газ — це політика для України, а для Росії — лише комерція.

Ми повинні не грати в політичні ігри, а знаходити разом з європейцями механізми, щоб газ через нашу трубу коштував хоча б не дорожче, ніж через «Північний потік — 2″. А то й дешевше. А для цього топменеджмент „Нафтогазу“ повинен працювати, а не випускати заяви», — написав Бачо Корчілава.

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