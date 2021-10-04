Журналістка Олена Трибушна, коментуючи спробу заборони фільму-розслідування «Слідства Info» про офшорні фірми чинного президента «Офшор 95», згадала про «ефект Стрейзанд».

«В історії з офшорами «кварталу» найбільше вражає не сам факт того, що сценаристи юзали офшори (це, в принципі, було відомо і до фільму «Офшор 95»), і не бізнес-зв'язки Зеленського з Коломойським (додаткових доказів цього зв'язку не потрібно, щоб усвідомлювати вплив олігарха на ОП), — пише Олена Трибушна на своїй сторінці у соцмережах. — Вражають ось ці три речі.

Перше. Вражає будинок Шефіра в Лондоні у найдорожчому районі за дурні гроші — 1,575 млн фунтів. Це ознака того, «насколько далеки они от народа». Людині, яка купує будинок за півтора ляма у Лондоні, ніколи не зрозуміти проблеми людини, яка щомісяця зайнята тим, щоб винайти новий спосіб прожити на середню українську зарплату чи пенсію. Це просто психологія.

Друге. Вражає, як люди, які вчора публічно хейтили офшори 5-го президента, сьогодні публічно виправдовують офшори 6-го президента. Безвідносно до ставлення до Порошенка і Зеленського — природа цих явищ однакова. І це лицемірство. І політичний флюгер.

Третє. Вражає те, як руками СБУ хотіли заборонити показ фільму «Офшор 95». Ідеальний приклад «ефекту Стрейзанд»: що більше ти хочеш щось приховати, то більше уваги привертаєш до об'єкту. Хоча у нас цей ефект тепер треба переіменувати у «ефект Трухіна». В Україні неможливо нічого заборонити — ні автоколони під Межигір'ям, ні мітинги, ні фільм про офшори президентів. «Все пробовали — ни у кого не получилось», — як казав, правда з іншого приводу, сам Зеленський. Доведено Ростовом.

Але життя мало чому вчить мешканців Печерських пагорбів. Ну що ж, значить буде вчити доти, доки не навчаться на власних шишках. Всьому".

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