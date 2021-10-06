Чому голова «Укрексімбанку» Мецгер поводився з журналістами так, ніби-то йому видали пояс шахіда: версія блогера Сергія Фурси

Блогер і фінансист Сергій Фурса прокоментував скандал у фінансовій установі, у якій під час інтерв'ю у співробітників мас-медіа після поставленого ними «незручного» запитання керівництву, забрали відзнятий матеріал.

«Ні, з керівництвом «Укрексімбанку» все зрозуміло, — пише Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережах. — І з IT департаментом «Укрексімбанку» все зрозуміло.

Зрозуміло, чому у 2020 році у банка були збитки і значні потреби у докапіталізації на тлі прибутковості інших державних банків. Навіть зрозуміло, чому голова правління «Укрексімбанку» при всьому при цьому ще тиждень тому був головним претендентом на крісло керівника НБУ у разі відставки Кирила Шевченка.

Одне незрозуміло. А у чому банківська таємниця? Банк заявляв, що підступні журналісти проникли на об'єкт і чи то дорогою, чи то у самому банку, десь роздобули банківську таємницю. І банкіри змушені були кинутися грудьми на амбразуру, захищаючи цю саму таємницю. Так де вона на відео? Невже та сама таємниця у тому, що «Укрексімбанк» кредитує клієнтів з «ДНР»?

Адже на цьому питанні всіх у кімнаті клемануло? І якщо це таємниця, то значить це правда? Не можуть вигадки журналістів бути банківською таємницею. А якщо це правда, і український державний банк кредитує терористів, то … .то стає ясним, чому голова правління поводився саме так, як ніби-то йому видали пояс шахіда і він хоче забрати журналістів із собою.

Щоб ніхто не дізнався про цю страшну таємницю. Правда, не дуже банківську…"

До слова, керівник фінустанови Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування інциденту.

Фото Сергія Фурси із соціальних мереж.

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