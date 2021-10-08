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Суспільство та люди

День юриста України-2022: яскраві листівки, привітання та тости

12:00 8 жовтня 2022
День юриста

У суботу, 8 жовтня, святкується День юриста. В цю дату відзначається професіоналізм суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультів, правознавців. «ФАКТИ» розповідають про історію свята та пропонують варіанти поздоровлень.

Вважається, що професія юриста з'явилася ще в Стародавньому Римі, першими юристами були жерці — вони управляли справами релігії та проводили суди.

В Україні День юриста ввів в 1997 році президент Леонід Кучма. Він відзначається щороку 8 жовтня, так як саме в цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід своїх законів «Руська правда».

Привітання з Днем юриста


С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.

Нововведення, закони напам’ять ти знаєш,
У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.
Працею ти копіткою повагу заслужив,
Кар’єру швидко зробив і з совістю дружив.
Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,
У день святковий бажаю везіння та фортуни,
Побільше тобі щастя, удачі і добра,
Нехай вірною буде дружба і любов твоя!
З Днем юриста Вас вітаю,
В праці успіхів бажаю,
Хай у справах Вам щастить,
І у долі — таланить!

С Днем юриста Украины!
Вы в делах непобедимы,
Четко знаете закон,
Так примите наш поклон,

Вместе с ним — и уваженье,
Лишь к успешности движенье
Продолжайте вы всегда,
Честь Вам, да и похвала!

Хай буде мудрість Ярослава в вас,
Уміння справедливо розсудити.
Підтримка ваша вірна повсякчас
Допомогає в впевненості жити!

Нехай Феміда силою терез
Урівноважить мудрість і закони,
Щоб знали ви премудрість слів і тез
І дозволяли жить без заборони!

В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.

Даємо також добірку тостів до цього професійного свята:

  • Мова закону як відомо суха. Але ми вип'ємо за те, щоб сухий закон на нас сьогодні не поширювався.
  • Як сказав мудрець, юрист — це лоцман, що вміє плавати між рифами законів. Так вип'ємо ж за тих, хто в морі — за юристів!
  • Коли людина говорить, що гроші можуть все, знайте: у неї їх немає та ніколи не було. Давайте краще вип'ємо за юристів, які іноді й без грошей можуть все!
  • Право завжди поважається. Складність лише полягає в тому, щоб чітко знати, хто володіє таким правом. Пропоную випити за шановних юристів, які володіють правом!
  • Добре там, де нас немає. І там це добре розуміють. Так вип'ємо ж за юристів, яких дуже часто не хочуть, але без яких дуже часто неможливо.

Нагадаємо, що недавно відзначався День вчителя — це свято традиційно припадає на першу неділю другого місяця осені.

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