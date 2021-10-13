Таран вимагав від Бурби приховати причетність Зеленського та Єрмака до «вагнергейту», — Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов розповів, як начальнику ГУР Міноборони (2016−2020 рр.) Василю Бурбі наказували не давати свідчення щодо зриву операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

«Начальник Головного управління розвідки Міноборони у 2016−20-му роках генерал-полковник Василь Бурба сьогодні звільнений з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації із захоплення російських терористів, — пише Юрій Бутусов на своїй сторінці у соціальних мережах. — За даними джерел Цензор.Нет, рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня.

Перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування «вагнергейту» Бурба був викликаний на зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела, наказав Бурбі як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань Тимчасової слідчої комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020-го самим Тараном, і тому не вимагала взагалі жодних нарад в Офісі президента.

Наказав не повідомляти, як проходило засідання у кабінеті Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, які не мають відношення до абсолютно секретних операцій військової розвідки — голову Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Романа Машовця, секретаря президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка.

Таким чином були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію. Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації.

Щоб не виконувати незаконні накази Тарана, Бурба одразу у присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби. Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав свідчення народним депутатам.

За даними джерел Цензор.Нет, протокол показань Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ані члени слідчої комісії, ані сам Бурба.

Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василь Бурба звільнений з військової служби".

Фото Юрія Бутусова із соціальних мереж.

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