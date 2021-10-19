Наступного місяця ми можемо втратити більше людей, ніж забрала російсько-українська війна, — Вікторія Сюмар про провалену вакцинацію

Кожного дня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусної інфекції, а також померлих від COVID-19. Лікарні переповнені, а в центрах вакцинації черги охочих отримати щеплення. Але чому саме зараз, а не влітку? Народний депутат Вікторія Сюмар пише про провалену кампанію з вакцинації у блозі в соцмережі.

«538 офіційних жертв ковід-19 лише за останню добу! Україна впевнено рухається до світового антирекорду, і це страшна ціна, яку країна платить за всю цю середньовічну темінь в головах і провалену вакцинацію.

Декілька моїх знайомих зараз в лікарнях, і всі були не вакцинованими. Декілька вакцинованих теж хворіють, але вдома. Ті, що в лікарнях, — обпечені кисневими масками, на грані життя і смерті, з такими клінічними показниками, від яких всі хапаються за голову… Їхнє лікування в державних лікарнях коштує їхнім сім’ям тисячі доларів. Люди продають останнє, аби «витягнути» своїх рідних. Не доводьте до цього, бо вакциновані кашляють і п’ють чай вдома, і це значно легше!

538 смертей — це настільки страшно, що популяризація вакцинації має стати місією для кожного, хто вважає, що людське життя — це цінність. Це про ЗМІ та лідерів думок насамперед.

Ті релігійні конфесії, які зараз обрали розповіді про «чіпи» і Армагедон замість популяризації вакцинації (як це робить католицька церква, УКГЦ і ПЦУ), — вчиняють злочин. Це не про Бога, це про приречення людей до свідомого самогубства. І всі знають, хто і що проповідує.

Я хочу подякувати бізнесу, який віддає площі під центри вакцинації. В Києві вони у всіх великих торгових центрах.

Я хочу вклонитися низько медикам. Вони бачать пекло і присвячують себе служінню життю.

Час говорити про реальну ситуацію, показувати лікарні, розповідати історії ковіду і переконувати. Розказувати про вакцини.

Про те, що Coronovac — це стара добра вакцина, як майже від грипу з деактивованим вірусом.

Що Pfizer і Moderna — це сучасні РНК-вакцини, які дають високий рівень захисту і є по суті проривом в медицині. І що Pfizer дозволений в США вже 12 річним дітям.

Без цього — ми вже за наступний місяць можемо втратити більше, ніж забрала російсько-українська війна… Багато тисяч жертв. Це страшно.

Збережіть себе. Зараз про це", — написала у Facebook Вікторія Сюмар.

Фото зі сторінки Вікторії Сюмар у Facebook

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