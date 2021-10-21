26.21 / 26.41 30.37 / 30.71
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

В Україні хочуть повернути утилізаційний збір: що треба знати автовласникам

10:35 23 жовтня 2021
утилізаційний збір
Юлій Максимчук, спеціально для «ФАКТІВ»

В Україні можуть повернути збір за утилізацію старих автомобілів, заявив глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований. За оцінкою експертів, в Україні середній вік автопарку становить 22,7 року. Водночас такі старі машини викидають багато шкідливих речовин в атмосферу, що позначається на здоров'ї людей. До того ж машини, що вийшли із вжитку, практично не утилізуються.

«Потрапляючи на звалища, вживані автомобілі викликають забруднення ґрунту свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. В Україні тільки п'ять відсотків автовласників здають свої машини на утилізацію. Протягом 2020-го утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднюють навколишнє середовище на звалищах», — повідомив Андрій Мальований.

«Важливим кроком до налагодження системи поводження з відходами в Україні відповідно до європейських вимог є прийняття законопроєкту № 2207−1д, який вже підтримали в першому читанні. Серед іншого в ньому передбачена і розширена відповідальність виробника за старі авто і шини», — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що в Україні вже діяла практика застосування утилізаційного збору — вперше його ввели в 2013 році, але пізніше скасували, оскільки збір став додатковим джерелом поборів з громадян при тому, що машини все одно не утилізували.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Києві евакуацію автомобілів можуть замінити блокуванням коліс. Крім того, поліція збільшила кількість камер автофіксації порушень ПДР.

Читайте також: Розмитнення авто онлайн і доставка кур'єром водійського посвідчення: в уряді підготувалися до карантинів і локдаунів

Фото з соцмереж

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Не дали вдруге померти: Катерину Кухар і Олександра Стоянова терміново евакуювали

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.