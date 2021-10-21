В Україні хочуть повернути утилізаційний збір: що треба знати автовласникам

В Україні можуть повернути збір за утилізацію старих автомобілів, заявив глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований. За оцінкою експертів, в Україні середній вік автопарку становить 22,7 року. Водночас такі старі машини викидають багато шкідливих речовин в атмосферу, що позначається на здоров'ї людей. До того ж машини, що вийшли із вжитку, практично не утилізуються.

«Потрапляючи на звалища, вживані автомобілі викликають забруднення ґрунту свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. В Україні тільки п'ять відсотків автовласників здають свої машини на утилізацію. Протягом 2020-го утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднюють навколишнє середовище на звалищах», — повідомив Андрій Мальований.

«Важливим кроком до налагодження системи поводження з відходами в Україні відповідно до європейських вимог є прийняття законопроєкту № 2207−1д, який вже підтримали в першому читанні. Серед іншого в ньому передбачена і розширена відповідальність виробника за старі авто і шини», — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що в Україні вже діяла практика застосування утилізаційного збору — вперше його ввели в 2013 році, але пізніше скасували, оскільки збір став додатковим джерелом поборів з громадян при тому, що машини все одно не утилізували.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Києві евакуацію автомобілів можуть замінити блокуванням коліс. Крім того, поліція збільшила кількість камер автофіксації порушень ПДР.

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