У Києві евакуацію автомобілів можуть замінити блокуванням коліс: що відомо

Евакуатори, які вивозили на штрафмайданчики автомобілі, що порушують у столиці правила зупинки та стоянки (нагадаємо, в Києві правильність паркування будуть відстежувати спеціальні прилади ), можуть замінити на механічні блокіратори коліс. Адже на сьогодні евакуація машин якщо не припинена, то обмежена, оскільки діяльність київських чиновників по евакуації автомобілів потрапила в центр корупційного скандалу, про який «ФАКТИ» вже повідомляли. А поки триватиме розгляд правоохоронних органів, боротися з порушниками можуть почати іншим способом — шляхом блокування коліс. Наскільки це реально?

Партія універсальних «крабів» офіційно закуповується для блокування перевантажених фур

Не виключено, що наводити порядок з паркуванням в Києві спробують шляхом застосування механічних блокіраторів коліс (так званих крабів), якими планують забезпечити патрульну поліцію. Принаймні, ця інформація була розтиражована багатьма вітчизняними ЗМІ. Непрямим підтвердженням таких намірів може служити повідомлення про централізовану закупівлю блокувальних пристроїв. Державне інфраструктурне агентство України оголосило тендер на закупівлю 400 блокіраторів коліс на загальну суму 600 тисяч гривень.

Втім, згідно з супровідною документацією блокатори закуповуються для «здійснення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів». Тобто для блокування коліс вантажних автомобілів, які, рухаючись по дорогах з перевантаженням, руйнують їх покриття. Виходячи з вартості одного пристрою (1 500 гривень), швидше за все, це будуть універсальні блокатори, які підходять і для вантажних, і для легкових автомобілів. І не виключено, що їх передадуть столичній владі для боротьби з порушниками правил паркування. Тим більше що такий спосіб передбачений чинним законодавством. В Адміністративному кодексі чітко обумовлено, що евакуація автомобілів можлива тільки в тому випадку, якщо вони створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

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«У всіх інших випадках будуть застосовувати блокатори. Крім того, передбачено, що блокатори можуть бути використані, якщо водій їде без документів або в стані сп'яніння, а також за управління несправним транспортним засобом», — роз'яснив відомий автоюрист Володимир Караваєв. За його інформацією, поліція поки не отримала інструкції, як повинне відбуватися блокування і розблокування. «Зокрема, як вони (блокатори. — Авт.) будуть ставитися і як зніматися. А чи будуть поліцейські чекати підзаконного акту чи будуть діяти на свій розсуд, — на сьогодні питання відкрите. Свого часу, коли блокатори застосовувала ДАІ, ніякої нормативів також не було. Даішники просто чіпляли блокіратори, залишали номер і прогулювалися десь неподалік. Коли водій телефонував, вони під'їжджали і знімали його», — зазначив юрист.

Він також нагадав, що за часів Державтоінспекції застосування таких пристроїв викликало у більшості водіїв агресію, деякі діставали ножівку і спилювали їх. У колишні часи навіть підіймалося питання про необхідність впровадження відповідальності за псування блокаторів. відтоді ситуація особливо не змінилася. «Тому з точки зору логіки і дотримання прав у поліції все-таки повинен бути підзаконний акт, який буде обумовлювати, яким чином блокіратор ставиться, а також як бути, якщо з'явився власник транспортного засобу», — резюмував Володимир Караваєв.

В яких випадках водіїв штрафують

Втім, ми не впевнені, що столична влада почне використовувати «краби», щоб навести порядок з паркуванням. Адже дозволених приводів для цього вкрай мало, в більшості випадків за порушення правил зупинки і стоянки чинним законодавством передбачена саме евакуація авто. До того ж базовою відповідальністю в Україні за неправильну парковку транспортних засобів є грошовий штраф у розмірі 340 гривень. І тільки якщо припаркований автомобіль створює перешкоди дорожньому руху або загрозу його безпеці або запаркований у смузі для руху громадського транспорту, накладається штраф у розмірі 680 гривень. У таких випадках передбачено і тимчасове затримання порушника.

Евакуація на штрафмайданчик може застосовуватися і в разі порушення правил на платній парковці, хоча і в такому випадку базовим покаранням є штраф. Так, за несплату послуг платних майданчиків (безкоштовно стояти там можна 10 хвилин) водієві доведеться викласти штраф в 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. (Нагадаємо, що в центрі столиці година стоянки коштує 35 гривень). За стоянку в місцях, призначених для паркування електромобілів, штрафують на 340−510 гривень, а в місцях для інвалідів — на 1020−1700 гривень. Але при цьому за безкоштовну стоянку на платній парковці та стоянку в місцях, відведених для електромобілів, машину-порушника також мають право евакуювати.

До речі, щоб уникнути вільного трактування понять «створює перешкоди дорожньому руху» і «створює загрозу безпеці руху» в Адмінкодексі чітко прописані всі подібні випадки. І, якщо проаналізувати їх, з'ясується, що перераховані найпоширеніші види порушень паркування транспортних засобів, за які поліція та паркувальні інспектори вправі застосовувати евакуацію. Блокатори ж закон дозволяє застосовувати за інші види порушень зупинки та стоянки, які рідко трапляються на практиці. Що робить їх придбання та застосування нерентабельним. У столичній адміністрації поки не коментують такі перспективи.

Порушення ПДР, що передбачають евакуацію автомобіля-порушника

1. Поставлений на проїжджій частині в два і більше рядів.

2. Розташований в заборонених ПДР місцях зупинки або стоянки, а саме:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, в тунелях;

на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

на перехрестях і ближче 10 метрів від краю проїжджої частини при відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше трьох метрів;

ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а при їх відсутності — ближче 30 метрів від дорожнього знаку такої зупинки з обох сторін;

ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.

3. Своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування і пішоходів з дитячими колясками.

4. Розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту.

5. Розташований на позначеній відповідними дорожніми знаками та / або дорожньою розміткою велодоріжці.

6. Перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту в разі введення надзвичайного стану або оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.

7. Порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

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