Житло у кредит: Кабмін змінив правила для переселенців та учасників АТО/ООС

Програма забезпечення житлом переселенців, які воювали за Україну на Донбасі, передбачає, що з держбюджету їм виділяється певна сума на купівлю нерухомості. Сім'ї самі повинні знайти на ринку відповідне житло та подати звіт.

Нещодавно уряд вніс низку змін до порядку надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям, які одночасно є учасниками АТО/ООС, на придбання житла. Постанова Кабміну від 28 жовтня 2021 року № 1111 опублікована на Урядовому порталі.



У документі, зокрема, йдеться, що якщо кандидат одночасно є переселенцем (ВПО) та учасником бойових дій (УБД), він може обрати обидві підстави для реєстрації та подати дві окремі заяви про намір отримати кредит.



Після отримання кредиту кандидат автоматично виключається із другого реєстру.

Також кандидат має право один раз відмовитись від отримання кредиту на один календарний рік. Якщо ж він відмовляється від надання кредиту вдруге, то втрачає право на отримання кредиту за своїм порядковим номером у реєстрі.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що питання забезпечення житлом переселенців неможливо вирішити швидко. Уряд планує об'єднати кілька житлових програм, а потім профінансувати компанії, які видаватимуть дешеві кредити ВПО.

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