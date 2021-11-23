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Клуб споживачів

Не побутова техніка: стало відомо, яким товарам українці нададуть перевагу в «чорну п'ятницю»

14:30 23 листопада 2021
Чорна п&#39;ятниця

В Україні змінилися споживчі настрої населення. Цього року українці планують купувати у Чорну п'ятницю здебільшого одяг та взуття. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Так, купувати одяг планують 45% опитаних споживачів. 38% українців мають наміри купити техніку. Це на 10 відсотків менше ніж торік. Раніше саме техніка була основним товаром, який купували українці у Чорну п’ятницю.

В той же час, ставлення покупців до такого маркетингового ходу, як «Чорна п'ятниця», покращало — збільшилася частка тих, хто вважає, що ціни все ж таки знижуються: 21% у 2020 та 35% у 2021 році. 67% опитаних будуть робити покупки онлайн, і лише 39% збираються піти до офлайнових магазинів.

Також додалася кількість охочих придбати книги та канцелярію — у 2020 році ця цифра була 6%, а у 2021 — 11%.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли в Україні розпочнеться «Чорна п'ятниця» та як уникнути необгрунтованих витрат.

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