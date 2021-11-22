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«Чорна п'ятниця» в Україні: коли почнеться і як уникнути необгрунтованих витрат

14:51 22 листопада 2021
Чорна п&#39;ятниця

Хоч до «чорної п'ятниці» — улюбленого дня шопоголіків, який цього року припадає на 26 листопада — залишилося кілька днів, практично у всіх великих магазинах висять оголошення про знижки, аж до 90 відсотків.

Продаж зі знижками, судячи з текстів рекламних повідомлень, починається вже з понеділка, 22 листопада, і триватиме він до 27−29 листопада. Знижки обіцяються на рівні 30, 40, 70 і навіть 90 відсотків.

Що можна купити у «чорну п'ятницю»? Насамперед про розпродажі заявляють магазини (у тому числі й онлайн), що реалізують техніку — побутову, комп'ютери, телефони та аксесуари. Не відстають від них продавці одягу, товарів для дому та багатьох інших товарів. Тим більше, що невдовзі різдвяні та новорічні свята, тож подарунки до них теж будуть дуже актуальними.

Втім, щоб шопінг був продуктивним і не руйнівним, до нього варто заздалегідь підготуватися.

По-перше, чітко визначити, які саме товари вам потрібні, заздалегідь промоніторівши ціни на них у різних торгових мережах або онлайн-магазинах. Так ви зможете вибрати не тільки ціну, яка вас влаштує, але й не станете жертвою несумлінних рекламників, які обіцяють великі знижки, а насправді не знижують ціни на товари.

По-друге, взяти себе в руки і спробувати не робити імпульсивні покупки, піддавшись азарту «чорної п'ятниці». Краще заздалегідь визначити суму, яку ви можете витратити на товари, що збиралися давно купити, але очікували вигідніших вам цін.

І по-третє, пам'ятайте, що зараз у великі торгові центри вхід дозволено людям із ковід-сетрифікатами чи негативними ПЛР-тестами. Якщо у вас немає документів, краще зробити замовлення онлайн.

Нагадаємо, що в Україні продовжується зростання цін на продукти харчування. Так, експерти прогнозують, що найближчим часом ціна десятка яєць перевищить 40 гривень, хлібобулочні вироби подорожчають на 20 відсотків, а вартість літру рафінованої олії — перевищити 100 гривень.

Фото з Pixabay.

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