Алкоголь подорожчає з Нового року: як зміняться ціни

З 2022 року в Україні відчутно зростуть ціни на алкогольні напої, наприклад, пляшка 8% пива подорожчає на більш ніж 2 гривень. Це відбудеться у рамках реалізації так званого «ресурсного» закону, ухваленого Радою в останній день листопада.

Так, запроваджуються нові правила розрахунку «пивного акцизу», який відштовхуватиметься від кількості етилового спирту у напої.

Акциз на кожний літр спирту у складі пінного напою становитиме 59,82 грн. Виходячи з таких цифр, і обчислюватиметься податкова ставка за пляшку.

Для інших видів алкоголю акциз також зросте, в середньому — на 5%, зазначає ресурс GSMinfo .

Нагадаємо, паралельно народні депутати ініціюють відновлення державного регулювання цін на соціально-важливі продукти харчування, включаючи гречку, цукор та м'ясо птиці.

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