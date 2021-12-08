Головна причина ескалації агресії на наших кордонах — санкції проти людей з оточення Путіна, — Антон Геращенко

Про те, чому насправді Путін брязкає зброєю біля кордонів з Україною для загострення ситуації, написав на своїй сторінці у фейсбуці український політик та громадський діяч Антон Геращенко.

«Аналізуючи черговий етап брязкання зброєю біля наших кордонів, я все ніяк не міг зрозуміти, до чого Путін його хоче приурочити цього разу?

Усі розповіді про неприпустимість розміщення гіперзвукової зброї НАТО біля кордонів України з розрахунковим часом підльоту до Москви за 5 хвилин — це байки для російської глибинки.

До речі, з території членів НАТО Литви, Латвії та Естонії час підльоту ще менший, ніж з України. Тільки це не призводить до брязкання зброєю на їхніх кордонах, тому що вони є членами НАТО.

Насправді, як я це розумію, причина загострення зовсім інша.

У Конгресі США збиралися запровадити санкції проти 30 топчиновників та олігархів з оточення Путіна, які живуть або часто бувають у ЄС чи США, зберігають там гроші, купують нерухомість, навчають своїх дітей.

Цей удар був би дуже болючим для престижу Путіна в очах його оточення. Мовляв, цар не захистив своїх бояр.

Нижче наводжу їхній список.

Ось це я думаю й було головною причиною ескалації агресії на наших кордонах.

З хорошого. Президенту Володимиру Зеленському вдалося згуртувати навколо України наших союзників, щоб зупинити агресивну риторику Путіна.

З поганого. Санкції, які планувалися Конгресом проти вищого керівництва РФ та проти «Північного потоку-2», не вводитимуть.

А Путін щоразу, коли йому потрібно буде домогтися якихось поступок з боку Заходу, знову брязкатиме зброєю біля наших кордонів.

Як вийти з цього замкненого кола?

Відповідь проста — нам потрібно побудувати Сильну, Модернізовану, Багату Україну, де абсолютна більшість громадян буде готова зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Тому що цінують та люблять Україну!" — написав Геращенко у соцмережі.

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