До наступу на Україну Росія готується постійно, але раптовості у них не буде, — Юрій Бутусов

Про те, коли Путін піде у наступ на Україну та чи зможе він завоювати нашу країну, на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

«Найпопулярніші запитання щодо війни та мої відповіді

Отримую багато запитань від людей у зв'язку з повідомленнями у ЗМІ щодо можливого початку повномасштабних бойових дій, треба це якось упорядкувати лаконічно.

1. Чи буде велика війна?

Велика війна вже йде, вона ведеться й на інформаційному, політичному та економічному фронтах, і військова загроза — це також інструмент для торгів у інших сферах. Концентрація військ може бути як ознакою наступу, так і частиною військово-політичного тиску на керівництво України.

2. Чи піде Путін у наступ у січні, як пророкує Міноборони?

Якщо говорити про вторгнення, як це масштабно зобразила «Більдт», це малоймовірно. Росія має перевагу в повітрі, а низька хмарність та погана погода взимку обмежить застосування авіації та гелікоптерів. Крім того, взимку короткий світловий день, а російська армія, і особливо піхота, не оснащена тепловізорами в кількості, достатньої для масштабних операцій уночі. Водночас бойові дії можуть загостритися на локальних ділянках фронту на Донбасі за традиційним сценарієм локальної війни.

3. Який можливий сценарій вторгнення?

Найімовірніше, що Росія почне масштабну концентрацію військ навколо кордонів, а потім завдасть низки коротких ударів на Донбасі. Там для цього є хоч якесь політичне прикриття, і реальна військова необхідність відкинути наші війська від Донецька та Горлівки.

4. Коли може початися наступ Путіна?

Вони готуються постійно, але раптовості у росіян не буде. Російській армії для розгортання поблизу наших кордонів хоча б кількох дивізій потрібно кілька діб. Ці пересування обов'язково будуть помічені й нашою розвідкою, й розвідкою НАТО, й тоді інформація буде набагато більш конкретною, ніж зараз.

5. Чи зможе Путін завоювати Україну?

Ні. Україна чинитиме опір і отримає значно ефективнішу військову допомогу союзників. Наші слабкості — не в силі Путіна, а в нашій власній нездатності створити реалістичну стратегію, доктрину дій та сконцентрувати ресурси.

6. Що робити?

Готуватися до дій в екстремальних ситуаціях у міру сил та можливостей, бажано в компанії тих, кому довіряєш. Держава зробить усе, що може, а решту повинні будуть зробити добровольці та волонтери.

7. Що робити?

Не панікувати. Не бігти в магазин та аптеку, вигрібаючи полиці.

8. Скільки цей жах триватиме?

Допоки ми не поставимо своєю метою — перемогти. Допоки наша держава не відмовиться від думок укласти мир за будь-яку ціну, допоки ми не почнемо проводити структурні реформи держави, щоб збільшувати ціну війни для Росії. Ізраїль у стані війни понад 70 років і навчився не лише виживати, а й отримувати вигоду та розвивати високоорганізовану державу та суспільство. Тому продовжуємо опір та йдемо до перемоги, жодних інших варіантів немає", — написав Бутусов у соцмережі.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова у фейсбуці

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