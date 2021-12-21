Підписано угоди про розподіл продукції: Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ, світло, тепло та гарячу воду

Попри прогнози експертів щодо підвищення тарифів на енергоносії вже з 1 січня, в уряді запевняють, що ціни для населення на послуги ЖКГ будуть стабільними весь опалювальний сезон.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні тарифи та ціни на енергоносії зафіксовано на весь опалювальний сезон, пише Урядовий портал.

Прем'єр також додав, що в українських сховищах достатньо запасів газу для населення та промисловості на цей опалювальний сезон.

«На сьогодні підписано десяток угод про розподіл продукції майже на 10 млрд доларів інвестицій, які забезпечуватимуть підняття видобутку українського газу на 5% і більше щороку. Це в свою чергу забезпечить зниження цін на газ для населення та для української промисловості», — уточнив Шмигаль.

Чиновник також запевнив, що в Україні не буде віялових відключень електроенергії. Можливі лише відключення у зв'язку з ремонтом та погодними умовами.

Нагадаємо, з 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни становитимуть від 0,33 до 2,14 гривні без ПДВ за розподіл 1 кубометра блакитного палива. Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг вже підготувала проєкти рішень щодо нових тарифів для облгазів на розподіл «блакитного» палива.

У консенсус-прогнозі Мінекономіки наголошувалося, що вартість газу у 2022 році може збільшитись на 20%.

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