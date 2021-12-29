Серіал «Емілі в Парижі» і заява Арахамії про те, що «корупція в ДНК українців»: Ірина Геращенко про вибіркову реакцію влади

Народний депутат від «Європейської солідарності» вказала на дволикість представників влади

«Соцмережі переповнені праведним гнівом щодо злодійкуватої героїні серіалу „Емілі в Парижі“ на платформі Netflix», — пише у Facebook народний депутат Ірина Геращенко.

«В другому епізоді там з’явився новий персонаж — українка крадійка, хитра, нечиста на руку.

Міністри пишуть в Netflix обурені листи, що українці не такі. Журналісти шукають серед сценаристів російський слід, адже в гібридних інформаційних війнах Кремль дійсно вкладає мільйони в просування негативного образу України.

Але всі ці міністри і експерти мовчать, коли образ українця — злодія просуває голова монобільшості. Тут як води в рота набрали- жодної заяви від ОП і Уряду. Ніхто з фракції СН не висловили обурення словами Давида Арахаміі що «корупція в ДНК українців».

Не здивуюся, якщо Netflix і сценаристи Емілі в наступній серії введуть ще якогось українського персонажа — корупціонера. Та і в «Сватах» і інших серіалах/квартал, які густо йдуть на олігархічних каналах, українців продовжують малювати пришелепкуватими недоумками .



Що ж, з дискримінацією українців і формуванням негативного образу українців владою будемо боротися ми, Європейська Солідарність.

Надіслали відповідні листи з вимогою дисциплінарного покарання пана Арахаміі за дискримінаційні, образливі вислови на регламентний комітет. Слуга пан Кальченко відмовився розглядати наше звернення.

Ми звернулися до офісу ГП. Слуга, пані Венедиктова також відмовилася реагувати.



Сьогодні ми отримали листа від Уповноваженої з прав людини пані Людмили Денисової, яка поділяє наші занепокоєння, що грубі заяви Давида Арахаміі про українців, як і ксенофобські заяви самого Зеленського щодо ромів (коли він заявив журналісту Ткачу, що «циганів і ведмедів не замовляв») є неприпустимими.

Пані Денисова направила відповідні листи із застереженнями на ОП і голову фракції СН.

А ми, в свою чергу, іх продублюємо".

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