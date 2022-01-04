Герой Ді Капріо просто марно ходив би усі 6 місяців різними ток-шоу: Денис Казанський виклав українську версію фільму «Не дивись нагору»
«Дуже сподобався фільм „Не дивися нагору“. Але, на мій погляд, задум розкритий не до кінця. Можна було зняти ще правдоподібніше», — пише Денис Казанський у Facebook .
«Наприклад, можна зняти українську версію, в якій герой Ді Капріо навіть не дійшов би до президента та уряду, а просто марно ходив усі 6 місяців різними ток-шоу, доводячи, що комета взагалі існує. Але його голос при цьому тонув би в криках експертів типу Міхи Чаплиги та Наді Савченко, які б перебивали його та кричали, що комета — вигадка соросят, щоб відвернути увагу від підвищення тарифів та насильницької українізації.
У фіналі фільму падіння кометі головний герой також зустрів би не вдома з близькими, а у студії, у розпалі чергового *рача.
Якраз під час виступу депутата від «Батьківщини», який би запевняв, що треба думати не про комету, а про розпродаж української землі" .
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