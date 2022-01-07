Політик Гаррі Каспаров вважає, що введення сил ОДКБ на територію Казахстану означає передачу частини суверенітету Кремлю.

«Трагічно продовжують розвиватися події у Казахстані — надходить інформація вже про сотні вбитих серед протестувальників, розпочалася сьогодні й фактична окупація країни так званими силами ОДКБ, — пише Каспаров. — Це насправді означає передачу частини суверенітету Казахстану Кремлю.

Ганебною на цьому фоні виглядає поведінка вірменського лідера Нікола Пашиняна, який брав активну участь у реалізації плану російського диктатора з окупації Казахстану, ставши, тим самим, співучасником сьогоднішніх масових вбивств.

Та обставина, що Пашинян прийшов до влади внаслідок мирної революції, робить його дії особливо цинічними. Неможливо забезпечити безпеку власного народу ціною крові інших народів.

Протягом багатьох років від західних «політик-прагматиків» ми чули розповіді про стабільний назарбаївський Казахстан. Втім, не забуватимемо, що прославлення «освіченої диктатури» Назарбаєва часто мало під собою солідну матеріальну основу.

Сьогодні ж, спостерігаючи за кадрами розстрілу протестувальників, ми у черговий раз бачимо підтвердження того факту, що за своєю суттю всі диктатури однакові — у разі виникнення загрози втрати влади диктатори готові винищувати своїх співгромадян усіма доступними засобами.

Окремим рядком має йти нагадування «ліберальної російської громадськості», яка третій десяток років із завмиранням серця очікує еволюції путінського режиму — кожен зайвий рік перебування диктатора при владі призводить до значного збільшення жертв при його поваленні".

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