Дипломатія вищого рівня: Сергій Фурса про заяву Росії, чому їй не можна дати по яйцях

Блогер Сергій Фурса у Фейсбуці Після того, як у Twitter посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що «НАТО стало чисто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу», колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який зараз є депутатом Європарламенту, написав у соцмережі : «Усвідом собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях». Відповідь представника російського МЗС Марії Захарової, що, мовляв, Росія — жіночого роду і вона не має яєць, спантеличила багатьох.у Фейсбуці прокоментував рівень сучасної дипломатії.

«Поляки сказали, що якщо Росія полізе, то отримає по яйцях і порівняли Москву із серійним ґвалтівником, — пише Сергій Фурса. — На що офіційний представник МЗС РФ заявила, що Росія жіночого роду і яєць у неї немає.

Ось вона, дипломатія найвищого рівня.

Залишається лише зрозуміти. Якщо Росія стверджує, що вона жіночого роду, то це означає, що вона таки полізе, адже їй не можна дати по яйцях? Чи це просто розмова двох інтелігентних людей на філософську тему? Тому що ця загадкова російська душа вкотре залишає нас із почуттям тривоги.

Або ось переговори США та Росії.

США каже: Якщо Росія вторгнеться в Україну, то отримає санкції. Такий собі американський аналог польського твердження.

На що Росія відповідає: Ми не маємо наміру вторгатися в Україну.

А потім Росія заявляє: З нами розмовляють шантажем і погрозами.

От же ж загадкова російська душа. Якщо ти не збираєшся нападати на Україну, то чого тебе турбує той факт, що США лякає тебе санкціями за вторгнення в Україну? Не кажучи вже про те, що всім відомо, що санкції роблять Росію лише сильнішою.

Адже якщо вам кажуть: «Не грабуйте банк, а то отримаєте по голові», і ти не збираєшся грабувати банк, то тобі все одно. То що Росія таки збирається вторгатися в Україну? Або Росія просто хоче, щоб вона завжди мала свободу вторгнутися в Україну? «Чому б не вторгнутися після обіду?» — хоче дозволити собі думати Путін і йому претить, коли його позбавляють цієї можливості. Така ось волелюбна натура у російських військ без кордонів. Їм взагалі претять всі ці межі та умовності? Хочу — введу, хочу не введу? І їх дратує, коли хтось цю свободу обмежує?

От же ж загадкова російська душа", — написав Сергій Фурса.

Фото зі сторінки Сергія Фурси у Facebook

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