Чому нам подобаються ненависть та хайп, а не успіхи своєї країни: Борис Філатов про запуск у космос українського супутника

«Я навмисне не прокоментував вчорашню подію, взявши паузу, — пише Борис Філатов. — Щоб переглянути реакцію співвітчизників на запуск у космос повністю українського супутника виробництва КБ «Південне» з Дніпра.

За рідкісними винятками, ця воістину епохальна подія пройшла майже непомітно.

Безумовно, новинні сайти та великі начальники розповіли про це країні, але соціальні мережі відреагували мляво.

Звичайно, ми не китайці, які щиро радіючи успіхам у космосі власної Вітчизни, вийдуть тріумфувати на вулиці.

Нас більше цікавить тітка з МОН із сисями у недоречній сукні, якій ми присвячуватимемо десятки тисяч постів та мільйони коментарів в інтернеті.

…

Я все частіше ставлю собі одні й ті самі питання.

Чому ми розучилися пишатися своїми успіхами?

Успіхами інших людей?

Успіхами влади, як би ми її не любили?

Зрештою, успіхами своєї країни?

Чому ми весь час ниємо, скаржимося та бурмочемо?

Чому нам більше подобаються ненависть і безглуздий хайп із безглуздими порадами, ніж співпереживання та безкорислива допомога?

Чому? Чому? Чому?

І я не маю відповідей.

…

А в цей час український супутник родом із Дніпра встановив стійкий зв'язок із ЦУП на землі.

Лети, птаха, лети…"

Раніше блогер Денис Казанський виклав українську версію фільму «Не дивись нагору».

Фото: dniprorada.gov.ua

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