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«Два роки тримали радника, який за стрибок в хаос. Ми прискакали, а радник поскакав далі»: журналістка про звільнення Арестовича

12:07 18 січня 2022
Олексій Арестович

Позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака і одночасно спікер Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович оголосив про свою відставку. З владною командою він пропрацював понад рік. Журналіст Тетяна Ніколаєнко виклала у соцмережі з цього приводу пост.

«Перед своєю втечею з Банкової Арестович заявив, що найгірше, що стало з Зеленським, — це бюрократія. «В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать — «забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?» — вопіє ексречник Банкової.

Він же начебто гуру психології. Я читала іншого гуру — Отто Кернберга — і от він вважає, що бюрократія має позитивні функції, зокрема охороняти певну соціальну структуру і попереджати ії регресію до неструктурованого розвитку суспільства. Тобто здорова бюрократія потрібна, щоб вберегти суспільство від хаоса. Це ті горезвісні інституції, які вберегли США від Трампа. Та й багато що ще вберегли від наших емоцій.

А ми тут два роки тримали радника, який за стрибок в хаос. Ми прискакали, і радник товаріща Єрмака поскакав далі", — написала Тетяна Ніколаєнко.

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