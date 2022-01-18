Скотська система, де колишнього президента легко може «замовити» нинішній президент, — Олексій Давиденко

П'ятого президента Петра Порошенка після повернення з Польщі, де йому радили залишитися, в Україні чекали слідчі ГБР та суддя Печерського райсуду Києва. Проте процес обрання запобіжного заходу колишньому главі держави, якого слідчі підозрюють у державній зраді, затягнувся на кілька днів. Блогер Олексій Давиденко написав у фейсбуці пост з цього приводу.

«Справа не в Порошенку — справа в системі.

Скотська система.

Де заведено приходити з рядовими обшуками о 6-й ранку, щоб розбудити дружину, дітей та весь будинок. А головне — затягнути приїзд адвоката.

Скотська система.

Де заведено везти на обрання запобіжного заходу в п'ятницю, щоб у тебе не було можливості повноцінно захищати в судах свої права та вносити застави протягом вихідних днів.

Скотська система.

Де заведено вручати повістки та підозри напередодні свят, просто щоб зіпсувати настрій підозрюваному та підняти його собі.

Скотська система.

Де тебе вивозять із СІЗО на судове засідання о 6-й ранку та далі тримають по 8 годин в автозаку без будь-яких побутових умов.

Скотська система.

Де перерви тривають годинами, а судові рішення оголошуються вночі.

Скотська система.

Де розгляд позовів у судах та очікування справедливих рішень триває роками. А отримання цих рішень часто втрачає будь-який сенс.

Скотська система.

Де підприємця легко може замовити підприємець-конкурент, а колишнього президента — нинішній президент.

Скотська система.

Де абсолютна більшість розуміє, що, напевно, підозрюваному є за що відповідати, але точно знають — це замовлення особисто Президента України.

Скотська система.

Яку обіцяє поламати кожен наступний кандидат у президенти та яку кожен з них зберігає для помсти, зведення рахунків та задоволення своїх вологих комплексів", — написав Давиденко у соцмережі.

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