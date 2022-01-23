Як діяти автомобілісту, якщо на машину впала бурулька: поради юриста

В очікуванні нової хвилі похолодання автомобілістам важливо знати порядок дій у випадку, якщо на припарковане авто впала брила льоду або ж бурулька значних розмірів.

Адже, як пояснив Інформатору юрист Володимир Володимиров, відшкодовувати збитки добровільно не будуть жоден ЖЕК або домовласник. Тому він радить негайно звертатися до суду для поновлення своїх порушених прав, обумовлених статтею 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відповідно до неї балансоутримувач будинку зобов'язаний забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, яке перебуватиме на його балансі.

Черговість дій:

викличте поліцію, і поки чекаєте прибуття правоохоронців, забезпечте фото та відеофіксацію події. При цьому на записах має бути видно розташування автомобіля щодо нерухомих об'єктів дорожньої інфраструктури та будинків, а також пошкодження, заподіяні автомобілю. За можливості знімайте так, щоб було видно номер будинку;

не переміщуйте авто (навіть якщо так буде краще для фото) — у поліції не повинно виникнути сумнівів, що воно стояло саме на тому місці, де сталося падіння;

знайдіть свідків, які зможуть додатково підтвердити факт заподіяння шкоди, її характер і причину. Це можуть бути як мешканці цього будинку, так і перехожі. Можна звернутися до друзів, щоб вони прибули на місце і засвідчили те, що сталося;

якщо вам стало погано, викликайте швидку допомогу — на суді це буде підставою для стягнення моральної компенсації;

зверніться до незалежного експерта, який складе висновок про суму шкоди вашого авто;

навіть якщо страховка не покриває суму завданих збитків, можна вимагати виплат від власника багатоквартирного будинку (ОСББ, ЖЕКу або обслуговуючої/керуючої компанії). Для подання позову до суду необхідні фото/відеофотофіксація, результати експертиз та протокол із поліції, а також письмова відмова врегулювати претензії у досудовому порядку.

За словами юриста, важливо розуміти, що у випадку, якщо авто було припарковане з порушенням правил дорожнього руху, виплати компенсації можна не дочекатися.

«У суді можуть послатися на статтю 323 Цивільного кодексу України «Ризик випадкового знищення та випадкового псування майна», та на пункт 26.2 ПДР України «Стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями та таке їх розташування, яке ускладнює рух пішоходів та проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів» , — пояснив Володимир Володимиров.

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