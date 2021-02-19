Впала на автівку снігова брила чи бурулька: хто заплатить за ремонт?

Через нестачу парковок тротуари більшості українських міст заполонили автівки. Вони стоять впритул до будинків, а взимку часто потрапляють під «атаку» бурульок та снігових брил, які падають з чималої висоти та можуть навіть капот автівки пробити. Хто повинен платити за пошкодження автівки та наскільки реально отримати цю компенсацію в українських реаліях, «ФАКТАМ» розповів адвокат кандидат юридичних наук Денис Головін.

«По-перше, треба викликати поліцію»

— Аналізуючи ситуацію з бурульками, багато хто згадує слова колишнього мера Києва: «Не я сніг розкидав, не мені його прибирати». Денисе, все ж хто винен, якщо бурулька впала на автівку і пошкодила її?



— Власник будівлі або особа чи орган, в користуванні чи на утриманні якого перебуває ця будівля, адже за загальним правилом саме вони несуть відповідальність. Чинне законодавство України містить багато нормативно-правових актів, які встановлюють обов’язок тих чи інших організацій (як комунальних, так і приватних) стежити за належним станом будівель, у тому числі за прибиранням снігу та бурульок, доріг, обрізанням дерев і таке інше.

Якщо брати за приклад багатоквартирні будинки, це буде ОСББ або суб’єкт, з яким укладено договір на утримання та благоустрій прибудинкової території (ЖЕО або підрядна організація, з якою підписано відповідний договір). За законом «Про благоустрій населених пунктів» утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

— Часто бурульки падають на автівки саме поблизу офісних будівель.

— Якщо різні компанії орендують приміщення у будівлі, то кожен із них зобов’язаний належним чином утримувати свою частину і може бути притягнутий до відповідальності за завдану шкоду.

Варто також зазначити, що, відповідно до Цивільного кодексу України, майнові збитки відшкодовуються в повному обсязі тим, хто їх завдав.

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— Чи має значення, що машина стоїть на тротуарі, де, вочевидь, їй не місце?

— Це не вплине на розгляд справи. Важливо лише те, що сама подія відбулася.

— Як довести, що автівку пошкодила саме бурулька? Адже вона швидко тане.

— Щоби добитися компенсації збитків через суд, таке нанесення шкоди має бути доведено речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків. Я раджу зробити кілька речей.

По-перше, треба викликати поліцію для належного оформлення протоколу. Як правило, оформлений протокол та всі зібрані матеріали справи (в тому випадку, якщо все складено правильно, із зазначенням всіх обставин) надалі допомагають отримати відшкодування від страхової компанії. Обов’язково наполягайте, щоб поліція зафіксувала, де саме сталася подія (місто, вулицю і номер будинку, біля якого знаходилася автівка), сто разів перевірте протокол.

По-друге, за допомогою фото-, відео зафіксувати подію та місце, пошкоджений автомобіль, підставу, що слугувала причиною пошкодження (падіння бурульки) з прив’язкою до місцевості.

— Що має бути на фото?

— При фотофіксації наслідків падіння бурульки на авто необхідно зробити кілька знімків з різних ракурсів.

У кадр повинні потрапити:

• пошкодження автомобіля;



• сніг або бурулька, які привели до пошкоджень;



• державний реєстраційний знак автомобіля (номера);



• ознаки, які вказують на місце паркування.

Це може бути табличка з назвою вулиці і номером будинку; можливе місце, з якого впав сніг.

По-третє, замовити та зробити оцінку майнової шкоди, завданої автомобілю, та зібрати відповідні докази (квитанції, чеки, платіжні доручення тощо) вартості відновного ремонту авто.

По-четверте, правильно визначити балансоутримувача, тобто фактично «винну особу». Наприклад, звернутися до міської ради із запитом про балансоутримувача будинку, з якого впала бурулька.

По-п'яте, не забувайте про свідків, а також про камери відеоспостереження та відеореєстратори в автівках, що були поряд з місцем події. Ці всі дані в сукупності й будуть слугувати доказами.

«Розраховувати на добровільний порядок відшкодування не варто»

— Тож хто буде відшкодовувати власнику автівки збитки?

— Відповідати має винна особа, загалом. Окрім того, якщо майно було застраховане, то власник може розраховувати на відшкодування від страхової компанії. Теоретично власник авто має право вибору, але швидше й простіше звернутися до страхової компанії. Оскільки управляюча компанія добровільно навряд чи буде відшкодовувати збитки. Відтак доведеться звертатись до суду. А для страхової компанії це буде страховий випадок, який повністю покриє всі витрати.

Якщо обрана вами страхова організація має хорошу репутацію, тоді вам нема про що переживати. Немає значення, буде винний власник автівки чи ні, він може сподіватися на свою компенсацію. Сума не має якихось обмежень, чого не можна сказати про автоцивілку. Це повна страхова сума авто, яка зазначена в договорі.

— Але ж страхова компанія може відмовити у покритті шкоди. Що потрібно зробити, аби цього не сталося?

— Водій чи власник автомобіля, у випадку пошкодження бурульками, повинен одразу з місця інциденту зателефонувати на гарячу лінію страхової компанії, в якій він оформляв КАСКО. Бажано це зробити якомога швидше.

Як правило, спеціаліст компанії одразу дізнається і фіксує всі подробиці ситуації та реєструє випадок у базі. Після перевірки даних фахівець направляє вас до філіалу компанії у вашому місті, щоб аварійний експерт взяв у вас письмове пояснення ситуації та оглянув автомобіль на місці події.

Спільно з експертом ви виїжджаєте до офіційно зареєстрованого автосервісу, де майстер оглядає пошкодження автомобіля та визначає приблизну вартість виконання робіт. Ці дані узгоджуються з експертом страхової компанії і направляються до центрального офісу.

Страхова компанія розглядає справу і протягом певного періоду, якщо нічого не змінилося, перераховує кошти до автосервісу, який після їх отримання розпочинає ремонтні роботи авто.

— Отримати компенсацію за таке пошкодження реально, на вашу думку як практикуючого адвоката?

— В принципі — реально. Це справа часу та, як кажуть, бажання. Однак одразу зауважу, що розраховувати на добровільний порядок відшкодування збитків не варто. Так, існує два способи — добровільний та судовий.

Добровільний порядок передбачає, що власник авто надсилає зібрані документи особі, відповідальній за заподіяння пошкодження. Робити це слід винятково через пошту, аби мати підтвердження вчинених дій про врегулювання конфлікту в позасудовому порядку. Інша сторона повинна відшкодувати збитки в повному обсязі.

Судовий порядок — у разі, якщо сторони не дійшли згоди шляхом перемовин. Потерпілий подає позов до суду про відшкодування матеріальних та моральних втрат, спричинених пошкодженням автомобіля через падіння бурульки.

Після того як рішення на користь власника машини набрало чинності, водій має отримати виконавчий лист, на підставі якого державний виконавець в примусовому порядку стягуватиме кошти з винного.

Майже всі ситуації вирішуються через суд. Також раджу «тримати голову у холоді» та не керуватися емоціями, це зайве.

— Як ви вважаєте, чи потрібно змінювати законодавство, щоб навести лад в цій царині?

— Кардинально, в принципі, ні, оскільки ми керуємося загальними правилами цивільного законодавства. Скоріше я б радив створити якусь службу, що за плату буде займатися очищенням дахів багатоповерхівок у зимовий період, оскільки треба розуміти й те, що більшість таких будинків має шатрові дахи, потрібна техніка (типу «вишки») тощо. Крім того, законодавець вказує, що такі дії входять до тарифів, які сплачують мешканці, та при розрахунку цього тарифу мають бути закладені зокрема роботи з очищення даху чи якихось інших конструкцій будинку.

Крім того, треба пам’ятати, що є в законодавстві й запобіжні заходи. Цивільний кодекс України вказує, що фізична або юридична особа, яка вважає, що її життю або майну щось загрожує, у нашому випадку — бурульки чи сніг, має право звернутися до тих осіб, які відповідають за це, з вимогою про усунення такої небезпеки.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.

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