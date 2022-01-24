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В психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України, — Богдан Яременко

17:05 24 січня 2022
Богдан Яременко

Партнери України чинять надмірний тиск щодо загрози россійської агресії та грають в ескалацію. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив нардеп Богдан Яременко.

«Як на мене, причина різнобою у заявах з приводу нинішнього витка ескалації з Росією очевидна — попри цілком реальне зосередження російських військ навколо України, в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України.

Це ускладнює реагування — бо ніхто не збирається применшувати загрозу від ворожих солдат і техніки, і ніхто з офіційних осіб не може дозволити собі публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск (хоча би тому, що їхні ігри супроводжуються все ж таки поставками озброєнь).

У нас немає централізованого «штабу інформаційної війни» (бо ми не вирішуємо завдання, а ділимо бюджет), а відтак немає стратегічної лінії у комунікації. Кожна комунікація кожної посадової особи вирішує тактичне завдання", — написав Богдан Яременко.

У понеділок, 24 січня, стало відомо, что президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Це буде перше у новому році засідання РНБО, а останнє 2021 року відбулося 30 грудня.

Фото зі сторінки Богдана Яременка у Facebook

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