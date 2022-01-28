«Хочеш миру — готуйся до війни»: блогер про нинішню ескалацію ситуації навколо України

США та їхні європейські союзники побоюються відкритої агресії Росії, яка нарощує війська на українських кордонах. Блогер Роман Шрайк на своїй сторінці у Facebook оцінив можливість вторгнення путінських військ в Україну.

«На цей момент я собі ситуацію розшифровую так, — пише Роман Шрайк. -

Путін вирішив, що час настав. Зеленський смішний, Європа роз'єднана і меркантильна, Байден — старий з рейтингом, що падає.

І став нагнітати. Ставити свідомо нездійсненні вимоги перед США та НАТО, рухати війська, доводити до несамовитості пропаганду (НАТО йде у наступ! Україна ось-ось нападе на Донбас!)

На всі боки летять натяки на можливі напрямки атак. Він розкидає загрози, як сіяч, і чекає, де ж ґрунт для його бур'янів виявиться підходящим. Де проявиться слабкість.

Але Путін помиляється.

Цього разу Захід, насамперед США та Британія, сприймає загрозу всерйоз і показує, що у цю гру можна грати вдвох. Готує реально жорсткі санкції та постачає озброєння Україні. Не применшує загрозу, як керівництво країни, яку рятують, а має на увазі найгірший варіант і заздалегідь виставляє перед вовчим носом червоні прапорці.

У підсумку станом на сьогодні Росія залучена до переговорів із США, НАТО, Україною тощо у різних форматах. Успіхів немає, але процес продовжується. І поки говорять дипломати, гармати мовчать.

До того ж, товариш Сі переконливо просить не воювати під час пекінської Олімпіади.

Тому я маю відчуття, що до закінчення Олімпіади (20 лютого) нічого не буде.

А потім, якщо щось і буде, то як спроба прориву на Донбасі. Знадобиться якась моторошна провокація, наприклад, вибух школи, безліч смертей, щоб звинуватити в цьому обстріли української армії та розпочати «священну помсту».

Але як би там не було, актуальний підхід «хочеш миру — готуйся до війни». Йому і треба слідувати", — вважає Роман Шрайк.

Фото у заголовку зі сторінки Міністерства оборони України у Facebook

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