Пакети-«майки» зникнуть з магазинів одразу після 8 березня: у Мінприроди роз'яснили ситуацію

У вівторок, 1 лютого, набула чинності урядова ухвала, яка встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Як пояснив в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець, йдеться про пластикові пакети товщиною понад 50 мікрометрів — такі великі пакети люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести покупки додому, або ж у них пакують куплені у брендових магазинах товари. На пакети «майки» рішення не поширюється, оскільки вони будуть заборонені для розповсюдження з 9 березня 2022 року.

Після цієї дати в Україні буде заборонено розповсюдження надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (крім первинної упаковки для м'яса, риби, сипких продуктів); тонких пластикових пакетів товщиною від 15 до 50 мікрометрів, а також пластикових пакетів, що оксорозкладаються.

А вже з 1 січня 2023 року планується заборона на надтонкі пластикові пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипких продуктів, льоду. На той час виробники, торгові мережі вже мають запровадити їм альтернативні.

Ексклюзивний матеріал «Вакцинація не лише від коронавірусу, ЗНО, в'їзд до ЄС, пластикові пакети: що зміниться в Україні з 1 лютого» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото автора

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter