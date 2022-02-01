28.20 / 28.49 31.62 / 32.03
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Пакети-«майки» зникнуть з магазинів одразу після 8 березня: у Мінприроди роз'яснили ситуацію

15:28 1 лютого 2022
Пластиковий пакет

У вівторок, 1 лютого, набула чинності урядова ухвала, яка встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Як пояснив в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець, йдеться про пластикові пакети товщиною понад 50 мікрометрів — такі великі пакети люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести покупки додому, або ж у них пакують куплені у брендових магазинах товари. На пакети «майки» рішення не поширюється, оскільки вони будуть заборонені для розповсюдження з 9 березня 2022 року.

Після цієї дати в Україні буде заборонено розповсюдження надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (крім первинної упаковки для м'яса, риби, сипких продуктів); тонких пластикових пакетів товщиною від 15 до 50 мікрометрів, а також пластикових пакетів, що оксорозкладаються.

А вже з 1 січня 2023 року планується заборона на надтонкі пластикові пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипких продуктів, льоду. На той час виробники, торгові мережі вже мають запровадити їм альтернативні.

Ексклюзивний матеріал «Вакцинація не лише від коронавірусу, ЗНО, в'їзд до ЄС, пластикові пакети: що зміниться в Україні з 1 лютого» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото автора

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.