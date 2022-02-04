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Клуб споживачів

В Україні влаштують масові перевірки облгазів через скарги споживачів на «приписки» у платіжках

9:45 4 лютого 2022
лічильник

Після масових скарг споживачів на те, що облгази завищують обсяги газу, спожитого населенням, в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, вирішили провести перевірки операторів газорозподільних мереж.

Повний перелік облгазів, на які призначено проведення позапланових перевірок, публікує «ГазПравда».

1) АТ «Вінницягаз»;
2) АТ «Волиньгаз»;
3) ПрАТ «Гадячгаз»;
4) АТ «Дніпрогаз»;
5) АТ «Дніпропетровськгаз»;
6) АТ «Донецькоблгаз»;
7) АТ «Житомиргаз»;
8) АТ «Закарпатгаз»;
9) АТ «Запоріжгаз»;
10) АТ «Івано-Франківськгаз»;
11) АТ «Київгаз»;
12) АТ «Київоблгаз»;
13) ВАТ «Кіровоградгаз»;
14) ПрАТ «Кременчукгаз»;
15) АТ «Криворіжгаз»;
16) АТ «Лубнигаз»;
17) АТ «Львівгаз»;
18) ПАТ «Маріупольгаз»;
19) АТ «Миколаївгаз»;
20) АТ «Одесагаз»;
21) АТ «Полтавагаз»;
22) АТ «Рівнегаз»;
23) АТ «Сумигаз»;
24) АТ «Харківгаз»;
25) АТ «Харківміськгаз»;
26) АТ «Херсонгаз»;
27) АТ «Хмельницькгаз»;
28) АТ «Черкасгаз»;
29) АТ «Чернігівгаз».

Нагадаємо, скарги виникають через те, що облгази ігнорують своєчасно передані домогосподарствами показники лічильників. Водночас споживачам виставляються інші показники — значно вищі, ніж споживачі фіксують в особистих кабінетах.

Попри обурення людей, облгази відмовляються коригувати показники лічильників.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як споживач може вплинути на оператора газорозподілу, коли є розбіжності у показаннях лічильника та квитанціях на оплату газу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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