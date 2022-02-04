В Україні влаштують масові перевірки облгазів через скарги споживачів на «приписки» у платіжках

Після масових скарг споживачів на те, що облгази завищують обсяги газу, спожитого населенням, в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, вирішили провести перевірки операторів газорозподільних мереж.

Повний перелік облгазів, на які призначено проведення позапланових перевірок, публікує «ГазПравда».

1) АТ «Вінницягаз»;

2) АТ «Волиньгаз»;

3) ПрАТ «Гадячгаз»;

4) АТ «Дніпрогаз»;

5) АТ «Дніпропетровськгаз»;

6) АТ «Донецькоблгаз»;

7) АТ «Житомиргаз»;

8) АТ «Закарпатгаз»;

9) АТ «Запоріжгаз»;

10) АТ «Івано-Франківськгаз»;

11) АТ «Київгаз»;

12) АТ «Київоблгаз»;

13) ВАТ «Кіровоградгаз»;

14) ПрАТ «Кременчукгаз»;

15) АТ «Криворіжгаз»;

16) АТ «Лубнигаз»;

17) АТ «Львівгаз»;

18) ПАТ «Маріупольгаз»;

19) АТ «Миколаївгаз»;

20) АТ «Одесагаз»;

21) АТ «Полтавагаз»;

22) АТ «Рівнегаз»;

23) АТ «Сумигаз»;

24) АТ «Харківгаз»;

25) АТ «Харківміськгаз»;

26) АТ «Херсонгаз»;

27) АТ «Хмельницькгаз»;

28) АТ «Черкасгаз»;

29) АТ «Чернігівгаз».

Нагадаємо, скарги виникають через те, що облгази ігнорують своєчасно передані домогосподарствами показники лічильників. Водночас споживачам виставляються інші показники — значно вищі, ніж споживачі фіксують в особистих кабінетах.

Попри обурення людей, облгази відмовляються коригувати показники лічильників.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як споживач може вплинути на оператора газорозподілу, коли є розбіжності у показаннях лічильника та квитанціях на оплату газу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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