Зростання тарифів на доставку газу: причина, скільки кубів рахують та хто може не платити

З 1 січня 2022 року в Україні діють нові тарифи на доставку газу. У зв'язку з цим у споживачів зросла ціна у платіжці, попри те, що споживання палива не змінилося.

У середньому в Україні доставка газу подорожчала на 3,9%, повідомляє «ГазПравда».

Розмір тарифу залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Сума платіжки за доставку газу залежить від обсягів спожитого палива. За основу береться обсяг використаного газу за попередній період (на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 до 30 вересня 2021), який ділиться на 12 та множиться на тариф місцевого оператора газорозподільної системи.

Існують мінімальні обсяги споживання:

- 39 кубометрів — для газової плити;

- 126 кубометрів — для газової плити та колонки для підігріву води;

- 314 кубометрів — комплексно для плити, підігріву води та газового опалення.

Якщо сім'я споживає менше, нараховуватимуться ці мінімальні обсяги.

Група споживання газу визначається на момент укладання договору (газова плита, газовий котел, водонагрівач) та прописується у договорі на розподіл газу.

Якщо споживач не користується газовим котлом, йому слід звернутися до свого оператора ГРМ із заявою про відключення та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу. Але зміна групи споживання вплине на нарахування за розподіл лише з 1 січня наступного року.

Плата за розподіл газу не нараховується лише тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено подачу газу. Це має бути підтверджено відповідним актом.

У такому разі газопостачання має бути не просто опломбованим, а також має бути розірвано договір на розподіл газу за заявою споживача.

При необхідності відновити газопостачання доведеться повністю сплатити за його підключення.

Нагадаємо, у 2022 році газові компанії мають намір підняти тарифи на розподіл газу — у середньому з 1,44 грн за кубометр до 4,14 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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