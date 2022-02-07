«Борг» за газ у платіжці: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

Щоб отримувати в платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами блакитного палива, потрібно передавати дані до облгазів з 1 по 5 число щомісяця, нагадали у НАК «Нафтогаз».

«Облік газу — зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Це ті компанії, які приходять до вас періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання. Облгази збирають показання лічильників через канали зв'язку», — йдеться у повідомленні.

Постачальники газу беруть дані щодо кількості спожитого палива з інформаційної платформи оператора ГРМ. Потім обсяг спожитого газу множиться на ціну, зафіксовану у межах поточного тарифного плану.

Якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання.

У разі якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися до облгазу. Облгаз має зробити перерахунок в обсягах. Інформація буде відображена у рахунку наступного місяця.

У коментарях під постом з'явилися повідомлення, де люди пишуть, що дані передають вчасно, а в них висить борг. У «Нафтогазі» пообіцяли розібратися у кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, розмір тарифу на розподіл газу залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для функціонування газорозподільних систем.

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