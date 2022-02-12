Що б не було попереду, яка б темрява не чекала на нас, ми зустріли її достойно, — Олександр Щерба

Більшість людей не лише в Україні, а й у далеких від неї країнах розуміють, що поведінка Росії дестабілізує ситуацію у світі. І з цього погляду, Путін вже програв, пише колишній посол України в Австрії Олександр Щерба

«Цього тижня подорожував у справах. В неділю зранку лечу додому на Київ. Такої зворушливої підтримки і зацікавленості Україною, яку побачив цього тижня, не бачив ніколи.

Чорношкірий водій таксі у Нью-Йорку, який нон-стоп слухає трансляцію CNN, аби чути, що відбувається в Україні… Австрійський журналіст, який роками трохи збиткувався з «корумпованої» України, а зараз запитує, що я можу зробити, як допомогти… Група членів парламенту, яка пише: готові приїхати хоч зараз, аби продемонструвати підтримку…

За опитуваннями, навіть у глибоко нейтральній Австрії 70% людей вважають, що поведінка Росії дестабілізує ситуацію у світі. Коли ще таке могло бути?

З цієї точки зору Путін вже програв. Ця російська орда на українському кордоні, ця пихата поведінка ненажерливої імперії, ці очевидні паралелі з 1930-ми роками відштовхнули від Росії навіть тих, хто хотів лишатися сліпим і глухим.

Я завжди скептично ставився до розмов про «світову коаліцію на підтримку України». Так, була коаліція світових лідерів, для яких 2014 рік став особистим ляпасом. Але то була коаліція ситуативна. В останні роки ці лідери один за одним відійшли від влади.

На їхнє місце прийшли ті, для кого 2014 рік був прорахунком попередників. Вони мали ту ж саму ілюзію, що і багато лідерів перед ними: приїхати в Москву, поглянути Путіну в очі, продемонструвати повагу і тим самим «дати дипломатії шанс». В останні тижні Путін надавав ляпаси і цим.

Всі путінські інвестиції в обдурювання світу, всі ці Russia Today і «супутники» пішли коту під хвіст. Навіть найбільші путінферштеєри зараз здебільшого або мовчать, або відгавкуються.

Але найбільш вражає поведінка України. Народу, який готовий до найгіршого, якому страшно, але він не панікує. Який стоїть на своєму. Тим більше, що йому потрібно не так багато: щоб його лишили у спокої.

Тут нема ніяких американських літаків, за якими біжать українці. Тут навпаки — американці, які до останнього відмовляються сідати у свої літаки і кинути українців напризволяще.

Що б не було попереду, яка б темрява не чекала на нас — ми зустріли її достойно", — пише Щерба.

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