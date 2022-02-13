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День святого Валентина: найкращі листівки та вітання зі святом

0:30 14 лютого 2023
День святого Валентина

В Україні 14 лютого українці традиційно відзначатимуть головне свято всіх закоханих — День святого Валентина.

Цього дня прийнято вітати своїх коханих, надсилаючи їм листівки та вірші.

З днем святого Валентина,
Жити добре та щасливо.
Бути на любов багатим,
Святкувати в парі свято!

Щоб могутній Валентин
Кращих надавав подій.
Та життя було, мов, в казці:
Щирим на любов, прекрасним!

В день святого Валентина
Почуття в нас лебедині:
Вірність, чуйність і кохання,
Валентинки й привітання.

Нехай будуть завше в серці
Почуття лише взаємні,
Музика мажорних терцій
Й поцілунки лиш приємні!

З Днем святого Валентина!
Ви смакуйте, наче вина,
По ковтку любов прекрасну,
Обіймалися щоб часто!

Ви ласкаві будьте, ніжні,
Хай кохання білосніжне
Весь заполонить Ваш світ
На багато довгих літ!

З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,
Щоб не шукать червону руту,
А берегти оте єдине
Своє кохання, що не гине!

Яка чудова нині днина,
Ще й свято гарне — Валентина.
Дозволь сердечно привітати,
Кохання, звісно ж, побажати!

Нехай кипить у тілі пристрасть,
І діамантовим хай блиском
Сіяють від кохання очі,
І чоловічі, і жіночі!

Зі святом чудовим вітаю.
Кохання безмежного я побажаю,
Щоб втілив всі мрії святий Валентин,
Від щастя ви сяяли неначе бурштин.

Щоб ці почуття були всі взаємні
І кожного дня поцілунки приємні.
Щоб радість приносило це кохання,
Здійснились всі мрії і всі сподівання.

Як писали «ФАКТИ», цьогорічний День святого Валентина припадає на дуже сприятливий період. Місяць знаходиться у фазі зростання, жодна з планет не буде ретроградною, а тому є всі шанси, що романтичне свято складеться якнайкраще. Астролог Ліза Стардаст склала гороскоп на цей день для всіх знаків зодіаку.

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