Колишній російський депутат Ілля Пономарьов переконаний, що в Україні Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку». Тепер же, зіткнувшись із запеклим опором, російська армія перебуває у шоці, але все ще сподівається на паніку в Україні. Завданням українців має стати придушення панічних настроїв. Протриматись треба буде максимум дев'ять днів, вважає Пономарьов

Вночі була нарада. Путін на Уралі. Бізнесменів скликають спеціально на наради, щоби ніхто не полетів у паніці.

З аеропортів на приватних бортах їх не випускають.

Заздалегідь було знайдено та пристріляно всі укріплення з боку України. Тактичний план був. Цитую: «У нас все було по ходу подій». Сподівалися все взяти за 1−4 дні.

Обговорюють фінансові втрати.

Війна коштує на день 20 млрд $.

Путін лютує. Був упевнений, що це буде легка прогулянка.

Ракет мало. Вистачить дня на 3−4 максимум. Їх бережуть.

Зброї вже не вистачає. Тульський завод та інші 2 заводи Ротенберга неспроможні виконати замовлення на зброю. Гвинтівки та кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати через 3−4 місяці.

Нема сировини. Тобто можливо і довше.

Раніше постачання були з Словенії переважно, Фінляндії та Німеччини. Їх зараз заблокували.

Обговорили, що якщо Україна вистоїть 10 днів, то доведеться сідати на стіл переговорів. Бо не вистачає ані грошей, ані зброї, ані ресурсів. Санкцій особливо не бояться.

Альфа, сили спеціалізованих операцій ще з 18-го десь під Києвом.

Цілий розрахунок на те, що передові частини візьмуть Київ і поставлять свого ставленика. І типу не доведеться витрачати ні грошей, ні військових, ні зброї.

Готують провокацію з мирним населенням. Атака дітей, жінок. Щоб посіяти паніку.

Це їхній козир.

Весь план — надія на паніку. І що здадуться самі чи Зеленський втече.

Розраховують, що здасться першим Харків. І решта міст наслідують його приклад, щоб уникнути кровопролиття.

Проблеми в Росії з аеропортами. Нема безпілотників. Дуже засмучені втратою колони під Харковом, де 200 людей загинуло. Втрати РФ серйозні.

Цитата: зустріли запеклий опір супротивника.

Вони в шоці.

Завдання: вистояти ще 9 днів. Не допустити паніку. Пояснити про ракети, що це все для залякування. Наміряно б'ють абияк і куди попало і «випадково» чіпляють житлові будинки.

Фото iponomarev/facebook

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