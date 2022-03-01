«Росіянам легше стерти з лиця землі Україну, ніж визнати, що їхнє життя лайно і їхній Путін лайно», — журналістка Каріна Орлова

Журналістка Каріна Орлова у своєму телеграм-каналі написала про причини російської жорстокості щодо України.

«Цілком очевидно, що росіяни бомблять, а точніше, стирають з землі Україну від ненависті та всепроникних заздрощів до чужого добробуту, — вважає Каріна Орлова. — Усі розуміли, що Україна рухається вперед до впорядкованого європейського майбутнього. Американські IT-компанії останніми роками у величезній кількості наймали українських програмістів та веб-дизайнерів. Російських — ні, через загрозу національній безпеці, тому що в Росії кожен другий або перший — фсбшний щур.

Те, з якою люттю росіяни бомблять сьогодні благополучні прогресивні Харків та Київ, говорить тільки про одне: росіяни діють так, як їхню суть давно описала притча про «боженька, виколи мені око».

Ви думаєте, російські матері плачуть за своїми синами? Та хрін там. Озлоблені погані російські тьотки ненавидять Україну — і Захід, за своє нікчемне погане життя. Я сьогодні не абстрактно говорю, а саме про Москву. Про конкретних людей. Знаєте, чому в них погані США? Тому що американці мають величезні пенсії. Це вам цитата від російського військового, ветерана Афганістану.

Їм легше стерти з лиця землі Україну, ніж визнати, що їхнє життя лайно, і Путін їхнє лайно, і перспектив нуль.

Це я зараз говорю про абсолютну більшість населення Росії. Усі опитування показують підтримку війни в Україні.

Вийдіть на вулицю, спитайте сусідів. Вони вам розкажуть про «Донбас бомбили 8 років». І побіжать у банкомат.

Не зваблюйтеся щодо якогось там масового протесту проти війни. Масовий він лише у нашому фейсбучному міхурі.

Російський народ може тільки ненавидіти і тягти за собою в яму всіх інших.

Вони реально краще залишаться без ока, ніж Україна матиме дві корови.

Але, звичайно, закінчиться все тим, що Україна матиме дві корови, а от росіяни залишаться без обох очей".

Фото: facebook.com/karina.orlova.3348

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