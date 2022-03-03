Де зараз в Києві, Броварах та Фастові можна купити хліб (адреси)

Як повідомили в «Київхлібі», наразі хлібні магазини відкрились за наступними адресами:

вул. Турівська, 40;

вул. Богатирська, 5;

вул. Теодора Драйзера, 8;

пр. Маяковського, 15;

пр. Маяковського, 26;

вул. Вишгородська, 28;

вул. Зої Гайдай, 2/4;

пр. Василя Порика, 3;

вул. Ревуцького, 36/2;

вул. Семашка, 8;

вул. Підлісна, 1;

вул. Героїв Дніпра, 29/36;

вул. Академіка Сєркова, 9 г;

пр. Павла Тичини, 26;

вул. Срібнокільська, 3д;

вул. Срібнокільська, 20;

вул. Марш. Малиновського, 34 ;

вул. Харківське шосе, 144а;

пр. Правди, 66;

вул. М. Закревського, 61/2;

вул. Братиславська, 14Б;

пр. В. Маяковського, 91в;

пр. Маяковського, 53;

вул. Якуба Коласа, 25;

вул. Депутатська 25;

пр. Героїв Сталінграда, 13;

пр. Василя Порика, 13;

пр. Мінський, 6;

вул. Борщагівська, 117;

вул. Харківське шосе, 12;

вул. Вереснева, 1;

вул. Андрея Шептицького,½;

вул. Семиренка, 17;

вул. Петра Вершигори, 1;

вул. Кубанскої України, 22;

вул. Градинська, 6;

пр. Свободи, 3;

вул. Маршала Тимошенка, 3;

вул. Автозаводська, 19;

вул. Дмитра Луценка, 1;

пр. Космонавта Комарова, 2;

пр. Соборності, 4;

вул. Радунська, 46;

вул. Героїв Севастополя, 23;

вул. Героїв Севастополя, 42;

пр. Маяковського, 52;

пр. Оболонський, 52;

вул. Булгакова, 11;

пр. Героїв Сталінграда, 53;

пр. Перемоги, 98;

вул. Алма-Атинська, 43/57;\

вул. Івана Виговського, 6;

вул. Тростянецька, 6;

вул. Лятошинського, 24;

вул. Гната Юри, 18;

вул. Антонова, 8;

вул. Петропавлівська, 6;

пр. Гагаріна, 10;

вул. Юрія Шумського, 1;

вул. Зарічна, 44;

вул. Інженера Бородіна, 5Б;

вул. Бориспільська, 24;

вул. Антона Цедіка, 4;

вул. Тургенівська, 82а;

вул. Оноре Бальзака, 92;

вул. Академіка Глушкова, 16;

вул. М. Бойчука, 2\34;

вул. Теодора Драйзера, 24;

вул. Зодчих, 62;

вул. Русановська набережна, 4;

вул. Каштанова, 15;

пр. Соборності, 13а;

вул. Декабристів, 9;

вул. Є. Харченко, 41;

вул. Ломоносова, 60;

вул. Бальзака, 66/21;

бул. Дарницький, 1а;

пр. Акад. Палладіна, 32/34.



В Броварах хлібні магазини працюють за такими адресами:

вул. Короленка, 58а;

вул. Грушевського, 15;

вул. Металургів, 2;

вул. Олімпійська, 2.

В Фастові хліб можна купити:

на вул. Степана Петлюри;

вул. Соборній, 51;

вул. Героїв Прикордонників;

вул. Галафеєва;

вул. Соборній, 25;

вул. Соборній, 43.

Крім того, торгують хлібом та випічкою приватні пекарні.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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