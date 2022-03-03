Де зараз в Києві, Броварах та Фастові можна купити хліб (адреси)
Як повідомили в «Київхлібі», наразі хлібні магазини відкрились за наступними адресами:
вул. Турівська, 40;
вул. Богатирська, 5;
вул. Теодора Драйзера, 8;
пр. Маяковського, 15;
пр. Маяковського, 26;
вул. Вишгородська, 28;
вул. Зої Гайдай, 2/4;
пр. Василя Порика, 3;
вул. Ревуцького, 36/2;
вул. Семашка, 8;
вул. Підлісна, 1;
вул. Героїв Дніпра, 29/36;
вул. Академіка Сєркова, 9 г;
пр. Павла Тичини, 26;
вул. Срібнокільська, 3д;
вул. Срібнокільська, 20;
вул. Марш. Малиновського, 34 ;
вул. Харківське шосе, 144а;
пр. Правди, 66;
вул. М. Закревського, 61/2;
вул. Братиславська, 14Б;
пр. В. Маяковського, 91в;
пр. Маяковського, 53;
вул. Якуба Коласа, 25;
вул. Депутатська 25;
пр. Героїв Сталінграда, 13;
пр. Василя Порика, 13;
пр. Мінський, 6;
вул. Борщагівська, 117;
вул. Харківське шосе, 12;
вул. Вереснева, 1;
вул. Андрея Шептицького,½;
вул. Семиренка, 17;
вул. Петра Вершигори, 1;
вул. Кубанскої України, 22;
вул. Градинська, 6;
пр. Свободи, 3;
вул. Маршала Тимошенка, 3;
вул. Автозаводська, 19;
вул. Дмитра Луценка, 1;
пр. Космонавта Комарова, 2;
пр. Соборності, 4;
вул. Радунська, 46;
вул. Героїв Севастополя, 23;
вул. Героїв Севастополя, 42;
пр. Маяковського, 52;
пр. Оболонський, 52;
вул. Булгакова, 11;
пр. Героїв Сталінграда, 53;
пр. Перемоги, 98;
вул. Алма-Атинська, 43/57;\
вул. Івана Виговського, 6;
вул. Тростянецька, 6;
вул. Лятошинського, 24;
вул. Гната Юри, 18;
вул. Антонова, 8;
вул. Петропавлівська, 6;
пр. Гагаріна, 10;
вул. Юрія Шумського, 1;
вул. Зарічна, 44;
вул. Інженера Бородіна, 5Б;
вул. Бориспільська, 24;
вул. Антона Цедіка, 4;
вул. Тургенівська, 82а;
вул. Оноре Бальзака, 92;
вул. Академіка Глушкова, 16;
вул. М. Бойчука, 2\34;
вул. Теодора Драйзера, 24;
вул. Зодчих, 62;
вул. Русановська набережна, 4;
вул. Каштанова, 15;
пр. Соборності, 13а;
вул. Декабристів, 9;
вул. Є. Харченко, 41;
вул. Ломоносова, 60;
вул. Бальзака, 66/21;
бул. Дарницький, 1а;
пр. Акад. Палладіна, 32/34.
В Броварах хлібні магазини працюють за такими адресами:
вул. Короленка, 58а;
вул. Грушевського, 15;
вул. Металургів, 2;
вул. Олімпійська, 2.
В Фастові хліб можна купити:
на вул. Степана Петлюри;
вул. Соборній, 51;
вул. Героїв Прикордонників;
вул. Галафеєва;
вул. Соборній, 25;
вул. Соборній, 43.
Крім того, торгують хлібом та випічкою приватні пекарні.
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Фото https://ua.depositphotos.com/223
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