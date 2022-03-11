5-годинні переговори Путіна та Лукашенка у Москві 11 березня прокоментував на своїй сторінці у соцмережі журналіст Станіслав Речинський, сказавши, що «Путін п'ять годин ґвалтував у бункері Лукашенка, щоб той вступив у війну».

«Цікаві новини з путінського бункера. Плішивому карлику вже не вистачає солдатів і техніки. Дуже активно їх утилізує до посівної ЗСУ. А мобілізацію оголошувати страшно. Тому що це може викликати бунт усередині самої Росії. Причому вже не лише серед московської елітки, яка плаче за заробітки в інстаграмі, а повсюдно. І у твердій формі. Перший випадок підпалу військкомату в Росії вже зафіксований. І, якщо буде мобілізація, то вся псевдопатріотична димова завіса розсіється і виявляться тисячі дезертирів та сотні тисяч людей, готових за своїх синів палити ментів та інших путіністів. В результаті Путін п'ять годин ґвалтував у бункері Лукашенка, щоб той вступив у війну. Білорусів Путіну не шкода, він добре пам'ятає протести проти Лукашенка. Щоправда, армія Білорусі невелика — 45 тисяч військових. Усіх задіяти у війні з Україною — не вдасться. Адже треба і внутрішній порядок забезпечувати. А Білорусь, попри провали минулих протестів, потенційно готова до революції. Тим більше що Лукашенко її вже майже втяг до РФ. Погодився «батька» на таке самогубство чи ні, поки що невідомо. Проте це може стати цілком реальним самогубством. Білоруси такої ганьби та м'ясорубки для своїх дітей явно вже терпіти не зможуть.

Плішивий також заговорив про «добровольців». Насамперед йдеться про сирійські проксі Росії. Проте, за словами самих російських військових, «садики» воювати не вміють. І використовували їх навіть у Сирії виключно для того, щоб показати патріотів Сирії. Тож чистий блеф із цими «добровольцями». Якщо ж йдеться про російський кримінальний елемент, якому запропонують «підзаробити» в Україні, то російським кримінальникам простіше заробити в РФ на хаосі, що почався, ніж піти на фарш-добрива в Україні. І карні злочинці це чудово розуміють. Те саме стосується і «страшних» кадировців. Вони не такі вже й тупі і на передову аж ніяк не рвуться. Фотографуються в тилах, щоб Кадиров потім міг викладати пафосні ролики у своєму телеграм-каналі. Тобто також суцільна показуха.

А тим часом плішивий починає розуміти, що його рідна ФСБ його тупо найо… ала довгі роки й крала величезні бюджети на створення в Україні «проросійського підпілля». За фактом квітами ніхто орків не зустрічає, а «сплячих» диверсантів у містах ССО утилізували ще в перший тиждень війни. В результаті, як повідомляє «Медуза», плішивий почав репресії проти 5-го управління ФСБ. «Керівництво 5-ї служби ФСБ взяли під домашній арешт. Саме ця служба забезпечувала президента Росії даними про політичну ситуацію в Україні напередодні війни». Тож чекаємо, коли Сергія Орестовича Беседу потягнуть на Лобне місце. І всю його тупу та злодійську службу теж", — написав у фейсбуці Речинський.

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