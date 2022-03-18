Політичний експерт Юрій Романенко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися та створити нову систему безпеки

«Байден зустрічається з Сі. Диспозиція така: Путін перетворився на облізлого шаленого собаку, який усім псує повітря, — пише Юрій Романенко у соцмережах. — Суперечності між Китаєм та США серйозні, але вихід є.

Навіщо воювати один з одним, коли під боком є шалений собака з величезними ресурсами та долбнями, готовими ці ресурси продавати за пляшку горілки. Висновок напрошується сам собою — США та Китаю простіше домовитися між собою за рахунок слабкого божевільного собаки. Розділити, отримати доступ до ресурсів та створити систему G-2, про яку говорив ще покійний Бжезінський.

Перезапустити світову систему, створювати нову систему безпеки та світової економіки, яка буде влаштована на раціональних засадах і де від ядерної зброї будуть відсічені особи, які страждають на психічні відхилення.

Росія має пройти через денацифікацію, депутинізацію, демілітаризацію. На її місці належить створити штук 20−30 держав, де у школах будуть уроки, присвячені коханню. Як любити ближнього свого, як будувати життя через любов, як повернути духовність та етику у повсякденне життя. Процес оздоровлення триватиме десятки років. Але він неминучий.

За все це росіяни можуть подякувати Путіну і своєму вічно незадоволеному его, що прагне пафосу за рахунок приниження оточуючих. Ця хвороба стала глобальною проблемою і світові доведеться її позбутися. За допомогою України".

Фото зі сторінки Юрія Романенка у соцмережах

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