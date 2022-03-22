Ані «перемоги», ані «зради» для України, — аналітик про переговори США та Китаю про новий світопорядок

Переговори президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна прокоментував на своїй сторінці в соцмережі експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілля Куса.



«Американсько-китайські переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна: коротко.

Довго чекав, поки американці викладуть свою версію розмови, з коментарями та реакціями, зрозуміло. На відміну від китайців, які вже знали, що хочуть опублікувати, США думали, як це подати.

Загалом я інтерпретую цю розмову так.

Китай фактично запропонував США вийти на тимчасові домовленості щодо спільного облаштування нового світопорядку, в ядрі якого буде їхній дуумвірат\біполярний баланс сил.

США думають і чіткої відповіді немає (принаймні публічно). У Вашингтоні не впевнені, чи варто брати таку паузу й розпочинати предметні розмови з Пекіном, чи далі користуватися ситуацією з Україною, щоб загострювати протистояння з КНР.

Росії, зважаючи на все, відводять другорядну роль у світових справах. Володимир Путін не зміг продемонструвати всім, що він крутий хлопець, який може сидіти за столом із дорослими. Загрузнувши у війні в Україні, йому не вдалося показати, що він здатний ефективно та рішуче відстоювати свій глобальний інтерес.

Для Китаю РФ стає тим «молодшим партнером», який їм і був потрібен (а зовсім не потужна самодостатня Росія з гіперреваншистськими амбіціями). Для США РФ перестає бути критичною загрозою для НАТО і в кращому разі набуває статусу регіональної держави. Все ще залежатиме від результатів військового походу Путіна в Україну.

Ключове зараз — позиція США. З того, що я бачу, в адміністрації Байдена якось хаотично метушаться від жорсткого накидання на вентилятор на адресу Китаю до закидання голубиних фраз на кшталт «нам не потрібна холодна війна». Виглядає поки що confusing.

Китай уже давно визначився. Останні 2 тижні вони повторюють те саме:

1. Пекін хоче на пару із США визначати світовий порядок денний у наступні десятиліття і хоче визнання цього від Штатів. Як доказ такого визнання китайці хочуть грати свою роль як гаранти щодо ситуації в Україні і можуть допомогти вирішити це питання як би через «середній варіант» — нейтралітет України та закріплення за нами функціоналу «мосту» між Сходом і Заходом, однаково важливого для всіх.

2. Китай пропонує рухатися не в логіці відтворення «холодної війни» з поділом світу на протиборчі блоки, а в логіці формування нових геополітичних просторів і, відповідно, нової архітектури безпеки, в якій Захід безумовної ініціативи не матиме.

3. Китай пропонує шлях умовного «перемир'я», тобто продовження суперництва із США, але в безпечнішому та впорядкованому форматі, без різких рухів і фанатизму (наприклад, спроб ввести санкції проти КНР, безпосередньо підтримувати Росію військовим способом або розгортати нові системи озброєнь та малювати нові лінії поділу).

Коротше кажучи, розмова була знаковою. Це важливий момент у процесі переформатування глобального балансу сил. Поки що не було ані «перемоги», ані «зради» для нас", — написав Куса.

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Фото: Reuters (c)

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