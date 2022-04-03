«Припиніть виставляти себе дурнями»: Зеленський звернувся до нардепів, які побажали змінити гімн України

Президент України Володимир Зеленський виступив із різкою критикою ідеї частини нардепів змінити текст національного Гімну України, який зараз на вустах у всього світу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«У мене питання до цих людей: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що — видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз такий час прийшов, що можна Гімн міняти, коли тобі заманеться?», — поставив питання глава держави.

При цьому він закликав політиків, які пропонують змінити Гімн, заспокоїти емоції.

«Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій варто було б взяти зброю в руки і вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Тільки там щось зрозумієте. Якщо подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте час», — сказав він.

Також президент роз'яснив цілі України та цілі ворога у війні: він упевнений, що захисники нашої країни роблять все, щоб російські загарбники не змогли окупувати території на півдні та сході нашої країни, на що зараз Кремль направив свої головні зусилля.

«Підсилюємо оборону на східному напрямку і на Донбасі. Усвідомлюємо, що ворог має резерви для посилення тиску на сході. У чому мета російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і людей», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що українці, завдяки згуртованості, взаємопідтримці «можуть пройти найскладніші випробування і вигнати ворога, який у рази більший».

«Наші захисники і продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у тимчасово окупованих районах. Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневих уражень. Знищують усіх, кого можуть дістатись наші можливості», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, кожен може зробити свій внесок у перемогу. Хтось — зі зброєю в руках, хтось — на роботі, а хтось — теплим словом та допомогою у потрібний момент.

«Робіть все, що ви можете, щоб ми разом вистояли у цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила. Завдяки такій щирій та постійній підтримці один одного, завдяки згуртованості та увазі ближнього, народи можуть пройти найскладніші» випробування та вигнати ворога, який у рази більший", — додав президент.

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Зеленського американському телеканалу Fox News він запевнив, що окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом, і здача росіянам українських територій не обговорюється.

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