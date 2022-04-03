ОП та уряд розробляють рішення для підтримки економіки в умовах воєнного часу — Тимошенко

Офіс Президента та Кабінет Міністрів працюють над тим, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

«Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної», — написав Тимошенко у Telegram за результатами спільної наради Президента Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

Як повідомляється на сайті Президента, за підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США.

Нагадаємо, раніше перша віце-прем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що сукупні збитки України внаслідок розв’язання росією війни вже сягають 564,9 мільярда доларів з урахуванням втрат цивільного населення, ВВП та інвестицій.

За її словами, держава у зв'язку з необхідністю провести посівну кампанію в умовах воєнного стану задіює всі можливі важелі підтримки аграрного бізнесу — через механізм безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо.



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