Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Військовий час, який змінив життя українців, приніс й нові лайвхаки — наприклад, як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців, якщо в будинку немає світла. Багато українців, побоюючись, що внаслідок обстрілів міст рашистами у квартирах можуть вилетіти шибки, заклеювали вікна скотчем.

Як пише life.fakty.com.uа, коли настане час його знімати, можуть залишитися сліди клею. Щоб цього не сталося, можна скористатися кількома методами.

Протерти клей рослинним (або ефірним) маслом, а хвилин за 15, коли його сліди стануть м'якшими, видалити їх ганчіркою або сухою губкою.

Видаляти сліди розчинником — ацетоном, рідиною для зняття лаку, бензином або вайт-спіритом. Розчинники мають різкий запах — перш ніж їх використовувати, потрібно відкрити вікна. Після цього слід помити скло водою. Уникайте його потрапляння на пластиковий профіль.

Нашатирним спиртом можна не лише видалити скотч зі скла, та й відчистити пластмасові рами від забруднень. Поради — як і у попередньому випадку через різкий запах.

Розвести соду до густого розчину та протерти місця, де залишилися сліди скотчу, а потім протерти скло.

Сліди клею видаляються і звичайною гумкою, щоправда, цей процес займе більше часу.

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А ось абразивні порошки та металеві щітки використовувати не можна — на склі залишаться подряпини. Також не слід використовувати надто їдкі лужні чи кислотні засоби. Матове скло не рекомендується чистити ацетоном та іншими розчинниками. Для них найкраще використовувати спецзасоби.

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Фото apostrophe.ua

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